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Togg Üst Yöneticisi Karakaş: Mobil deneyim merkezlerimiz tüm Türkiye'yi dolaşacak
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25 Mart 2023 Cumartesi 19:07:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 19:07:00

Togg Üst Yöneticisi Karakaş: Mobil deneyim merkezlerimiz tüm Türkiye'yi dolaşacak

Kaynak: AA

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Togg Üst Yöneticisi Karakaş, "Yıl içinde sayıları sekize ulaşacak mobil deneyim merkezlerimiz tüm Türkiye'yi dolaşacak." dedi.

Togg, Antalya Konyaaltı ile Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda aynı anda açtığı mobil deneyim merkezleriyle kullanıcılarla buluştu.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, akıllı cihazlarını kullanıcılarla doğrudan buluşturan Togg, Türkiye genelindeki mobil deneyim merkezlerinin sayısını artırıyor.

İlk olarak İstanbul Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM'de mobil deneyim merkezleri açan Togg, şimdi de Antalya Konyaaltı ile Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda aynı anda açtığı mobil deneyim merkezleriyle kullanıcılarla buluştu.

Bir şehirde iki ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar, hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı buluyor.

"MOBİL DENEYİM MERKEZLERİMİZ TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAK"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, kullanıcı odaklı bir marka olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturuyor, satışları doğrudan kendimiz organize ediyoruz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapı kurduk. Bu yapıda daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim yaşatmak istediğimiz kullanıcılarımızla farklı temas noktalarından iletişim kuruyoruz. Doğrudan yönettiğimiz ve 2023 boyunca sayıları 18'e ulaşacak deneyim merkezlerimizin yanı sıra Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri de açıyoruz. Bu konuda ilk adımı çok yakın bir zamanda İstanbul ve Bursa'da atmıştık, şimdi Antalya ve Samsun'da da kullanıcılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl içinde sayıları sekize ulaşacak mobil deneyim merkezlerimiz tüm Türkiye'yi dolaşacak."

Etiketler : Togg Türkiye Karakaş

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