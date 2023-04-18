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18 Nisan 2023 Salı 15:15:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 15:15:00

Togg üç yeni deneyim merkezi daha açtı

Kaynak: AA

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Togg, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle İstanbul, İzmir ve Adana'da üç yeni deneyim merkezi daha açtı.

Togg açıklamasına göre, kullanıcılara daha yakın olmak için Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artıran şirket, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü'nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Togg; İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de yeni deneyim merkezlerini hizmete aldı.

Kullanıcılar deneyim merkezlerinde, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo'yu deneyimleyebiliyor ve Togg'un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabiliyor.

Şirket, Türkiye'nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri ile servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürecek.

Etiketler : togg deneyim merkezi t10x elektrikli akıllı cihaz
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