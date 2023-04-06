Togg T10x çekilişinde hak sahibi olmayanların ücretleri iade edildi
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin otomobili Togg'a sahip olmak için 60 bin lira ön ödeme yatırılmıştı. Çekilişte Togg almaya hak kazanamayanların ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı.
Açıklama TOGG'un sosyal medya hesaplarından yapıldı.
16 - 27 Mart tarihleri arasında TOGG çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade sürecinin tamamlandığı ifade edildi.
İadeler,, kullanıcıların önce Trumore e-cüzdanlarına oradan da banka hesabı ve kredi kartlarına yapıldı.