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06 Nisan 2023 Perşembe 22:55:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 22:55:00

Togg T10x çekilişinde hak sahibi olmayanların ücretleri iade edildi

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin otomobili Togg'a sahip olmak için 60 bin lira ön ödeme yatırılmıştı. Çekilişte Togg almaya hak kazanamayanların ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı.

Açıklama TOGG'un sosyal medya hesaplarından yapıldı.

16 - 27 Mart tarihleri arasında TOGG çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade sürecinin tamamlandığı ifade edildi.

İadeler,, kullanıcıların önce Trumore e-cüzdanlarına oradan da banka hesabı ve kredi kartlarına yapıldı.

Etiketler : togg türkiye otomobil

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