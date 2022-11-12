Togg resmen duyurdu... Ön sipariş için tarih netleşti!

Togg resmen duyurdu... Ön sipariş için tarih netleşti!

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı açıklandı.

Togg tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz.

Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız.

O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz.