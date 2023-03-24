Togg için ön sipariş sayısı 100 bini buldu

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısının 7 günde 100 bine ulaştığı aktarıldı.

ÇEKİLİŞ 28 MART'TA YAPILACAK



16-27 Mart tarihleri arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

7 günde 1️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣



ön sipariş.



< Teşekkürler Türkiye >



Heyecan https://t.co/iEW6DbrZbZ ve Trumore uygulamasında devam ediyor.



Son gün: 27 Mart

Çekiliş: 28 Mart#T10X#Togg pic.twitter.com/qsG3otB7KD — Togg (@Togg2022) March 24, 2023

28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

ARAÇLAR İSTENİLEN ŞEKİLDE YAPILANDIRILABİLİYOR



2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebiliyor, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabiliyor.

Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebiliyor. Dilenirse akıllı cihazın bulunduğu ortam değiştirilerek beğenilen dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğü de görülebiliyor.

Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçiyor.

Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebiliyor. Sonrasında da opsiyonel donanımları eklenip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detayları görüntülenebiliyor.

Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapıyor. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçiyor.

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

SİPARİŞ HAKKI KAZANANLAR TESLİMAT ÖNCELİĞİYLE BİRLİKTE BELİRLENECEK



Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

SİPARİŞ HAKKI KAZANAMAYANLARIN PARASI İADE EDİLECEK



Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak."