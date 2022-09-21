Togg, Galataport İstanbul'da sergileniyor

Tasarımıyla göz kamaştıran, teknolojik donanımıyla konuşulan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zorlu Center'dan sonra İstanbul'daki ikinci durağı Galataport'ta..

Togg'un tüm teknolojik özelliklerini ön plana çıkartan o konsept araç, meydandaki cam platformun içinde sergileniyor. TRT Haber, hem ziyaretçilerin ilgisini hem de yerli otomobili görüntüledi.

TASARIMIYLA ÖVGÜ TOPLADI

Sergilenen yerli otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yerli otomobili yakından görme fırsatını bulan ziyaretçiler duygularını, "Bu mükemmel, teknolojinin son haddi herhalde çok beğendim", "Milli duygularım görünce kabardı. İnceledim içini dışını. Çok gurur duydum. Bu memleketimiz için bir övünç kaynağıdır, çok gururluyum" sözleriyle ifade etti.

Ziyaretçiler, Togg'un tasarımının çok güzel ve Türkiye'ye yakışır bir otomobil olduğunu vurguladı.

DOĞU VE BATININ BİRLİKTELİĞİNE ÖZEL SİMGE

Togg'un logosu aracın direksiyonunda da bulunuyor ve bu logo doğu ve batının birlikteliğini simgeliyor.

Konsept araç, 15 Ekim'e kadar Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor.