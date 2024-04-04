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04 Nisan 2024 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 13:00:00

Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Kaynak: AA

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Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk çeyreğinde satış lideri 4 bin 145 araçla Togg oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 275,9 artışla 14 bin 158 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2,1'den yüzde 6,1'e, hibrit otomobillerin payı yüzde 11'den yüzde 14,2'ye yükseldi.

Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 21,3'ünün içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

SATILAN HER 3 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEN 1'İ TOGG T10X OLDU

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk çeyreği itibarıyla da pazar liderliğini sürdürdü.

Ocak-mart döneminde 4 bin 145 adet satış gerçekleştiren Togg, en yakın rakibine 2 bin 533 adet fark attı.

Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29,7 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan yaklaşık her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

ALMAN MARKALARI TAKİPTE

Togg'un ardından Alman markalarının ilk 3'te yer aldığı görüldü. Bu markaları Güney Kore markaları izledi.

BMW 1612 satışla ikinci sırada yer alırken, Mercedes Benz 1064 adetle satış sıralamasında üçüncü oldu.

Ssangyong, 830 satışla dördüncü ve Hyundai 770 satışla beşinci sırada konumlandı.

Çin markaları arasında en fazla elektrikli otomobil satışı yapan 768 adetle MG oldu. MG'yi 550 satışla BYD ve 96 satışla Skywell takip etti.

3 ayda 375 otomobil satan ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise ilk 10'a giremedi.

EN FAZLA SATILAN MODELLER

Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında da Togg T10X, en fazla satılan model oldu. BMW 5 Serisi ikinci, Ssangyong Torres üçüncü, MG4 dördüncü, Atto 3 ise beşinci sırada yer aldı.

Etiketler : elektrikli otomobil togg t10x bmw hyundai mercedes tesla
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