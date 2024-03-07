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07 Mart 2024 Perşembe 11:33:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 11:33:00

Togg elektrikli otomobil pazarında açık ara lider

Kaynak: AA

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Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satış sayısı şubatta 4 bin 713 olurken, Togg 1201 adet ve yüzde 25,48'lik payla pazar liderliğini sürdürdü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlenen verilere göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu.

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

DİZELLERDE DÜŞÜŞ, TAM ELEKTRİKLİLERDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye otomobil pazarında, geçen ay benzinli otomobiller 56 bin 647 satışla birinci, hibrit otomobiller ise 11 bin 336 ile ikinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satışları 7 bin 855, otogazlı otomobil satışları da 640 adet olarak belirlendi. Sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 4 bin 713 adet oldu.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış rakamı 5 bin 799'a yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre benzinli otomobil satışlarında yüzde 41,7 artış yaşanırken, dizellerde yüzde 28,4 ve otogazlı otomobillerde yüzde 17,9'luk düşüş gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 96,7, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 287,9 artış kaydetti.

TAM ELEKTRİKLİNİN PAZAR PAYI YÜZDE 5,7 OLDU

Geçen yılın şubat ayında yüzde 67,9 olan benzinli otomobillerin satışlardaki payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 68,8'e yükseldi. Dizel otomobillerin payı yüzde 18,6'dan yüzde 9,5'e, otogazlıların payı ise yüzde 1,3'ten yüzde 0,8'e geriledi.

Söz konusu dönemde toplam satışlardan alınan pay tam elektrikli otomobillerde yüzde 2,1'den yüzde 5,7'ye; hibritlerde yüzde 9,8'den yüzde 13,8'e yükseldi. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 20,8'inin içerisinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

TOGG İLK SIRADA, BMW VE SSANGYONG TAKİPTE

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, şubatta 1201 adetle pazar lideri oldu.

Togg'u 523 adetle BMW, 510 ile Ssangyong, 321 ile Mercedes-Benz ve 281 ile Opel takip etti. Tesla ise şubattaki 75 satışla listenin 11'inci sırasında yer aldı.

Diğer yandan, model bazlı bakıldığında da Togg T10X en fazla satılan model olurken, Ssangyong Torres ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü, MG MG4 ise en fazla satılan beşinci model olarak belirlendi.

Etiketler : togg elektrikli otomobil odmd
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