Togg CEO'su Karakaş: Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle, bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılacak. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, kritik açıklamalarda bulundu



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla inşaat başlangıç töreni düzenlenecek.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK ADIM

Açıklamaya göre, Türkiye, global anlamda otomotiv sektöründeki değişim ve dönüşümü yakalayacak önemli adımlar atıyor.

Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un Gemlik'teki üretim üssünde seri üretimine geçilmesinin ardından Bursa'ya yatırımların sürdüğünü, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerinin burada atılacağını bildirdi.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Karakaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Her şeyden önce TOGG için batarya çok önemli. Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu. Bataryamız burada üretilecek. Batarya hücresinin içerisindeki teknoloji sizin aracınızın menzilini her şeyini belirliyor. Bu şekilde kasetler ve modüller oluşturursanız batarya üretimi gelişiyor."

BATARYA GELİŞTİRME VE ÜRETİM KAMPÜSÜ

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.

2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.

Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.