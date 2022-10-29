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29 Ekim 2022 Cumartesi 15:31:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 15:31:00

Togg CEO'su Karakaş: Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz

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Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sadece bir rengi değil ülkemizi de temsil etmesini istiyoruz" ifadesinde bulundu.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Kampüsü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TOGG CEO'su Karakaş'ın açıklaması şu şekilde;

Her adımı şeffaf şekilde paylaştık. Renklerimizi paylaştık renklerimizle bu arada tüm Türkiye'mizi kucaklıyoruz.

Sadece bir rengi değil ülkemizi temsil etmek istiyoruz.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasın açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Karakuş, "4 seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve yaptıklarımızı size gösterebileceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi ayrı bir gurur. Nereden nereye geldik. 4.5 sene öncesi yola çıktığımızda bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızı söylemiş ve söz vermiştik. Türkiyemize ait, bizlere ait bir cihazdan ve küresel boyutta rekabet edebilecek bir araçtan bahsetmiştik. Adım adım bunları hayata geçirdik. Gemlik kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçlarımızın banttan indiği güne geldik. Niye kampüs diyoruz. Burası otomobilden bir fazlasıysa bir akıllı cihaz eko sistem merkeziyse bir imalat birimi ve üretim merkezi olmaz. Dolayısıyla burada mühendisliğimizi, prototiplerimi, tasarımlarımızı her şeyi bir çatı altında yapacağımız bir kampus olarak görüyoruz. İsmini bu yüzden Togg'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk.

TOGG'UN FİYATI NE OLACAK?

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'da fiyatın belli olmadığını belirtti.

Karakaş, dünyada hiçbir şirketin 5-6 ay öncesinden fiyat belirlemesinin mümkün olmadığına, dolayısıyla TOGG için de henüz fiyatın belirlenmediğini söyledi.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Karakaş TOGG'un trafiğe çıkma tarihinin Mart'ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti.

Etiketler : togg gürcan karakaş yerli otomobil
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