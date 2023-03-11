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11 Mart 2023 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 16:15:00

Togg 2023'te 20 bin adet akıllı cihaz üretecek

Kaynak: AA

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Togg, 2023 yılında 20 bin adet akıllı cihaz üretecek ve akıllı cihazlar yıl boyunca kullanıcılarına teslim edilecek.

Togg açıklamasına göre, Togg, 5 Şubat'ta yoğun ilgiyle başlayan NFT açık artırmasını, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketleri nedeniyle 6 Şubat'ta durdurarak ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Başladığı günden 10 gün sonra tamamlanacağı akıllı kontrat ile blok zincirine işlenen NFT açık artırması, depremin maddi manevi yıkıcı etkilerinin derinden yaşandığı bu zaman diliminde, şartnamesinde de açıkça belirtildiği gibi, kendiliğinden sona ermiş oldu.

Açık artırmanın ileri bir tarihe ertelendiğinin duyurulmasından sonra bazı kullanıcılar Trumore dijital varlık cüzdanlarındaki AVAX'larını çektiler, bazıları ise cüzdanlarında tutmaya devam etti.

100. Yıl Özel Seri araçlara sipariş verme hakkı tanıyacak NFT açık artırmasının ertelenmesinin Togg planlarında değişikliğe neden olmadığı ifade edilen açıklamada, markanın mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacağı, siparişleri ve siparişlerin teslimat sıralamasının çekilişle belirleneceği ve mart ayı sonundan itibaren ilk akıllı cihazlarını kullanıcılarına teslim etmeye başlayacağı aktarıldı.

Ülke olarak içinde bulunulan böylesi zor bir dönemde ve felaketin hemen ertesinde yeni bir açık artırma yapmayı doğru bulmadığını duyuran Togg, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" Togg akıllı cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkını sağlayan NFT açık artırmasını 2023 yılı içinde gerçekleştirecek ve ilgili serinin teslimatlarına 29 Ekim tarihinden itibaren başlayacak.

Ertelenen NFT açık artırmasına katılmak için hesabında AVAX olan kullanıcılar, 2023 yılı içinde koşulları değiştirilmeden yapılacak NFT açık artırmasına mevcut AVAX'larıyla katılıp, 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'na sahip olma hakkını sürdürebileceklerdir. Dijital cüzdanlarında AVAXolan kullanıcılar söz konusu AVAX'larını cüzdanlarından çekebilecekleri gibi, dilerlerse cüzdanlarında tutmaya devam edip NFT açık artırmasına katılabilecekler.

Etiketler : togg akıllı cihaz araç nft

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