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03 Mart 2023 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 13:00:00

Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Kaynak: AA

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar, Fiat, Renault ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 artarak 132 bin 42 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 artışla 96 bin 195, hafif ticari araç satışları da yüzde 69,7 artarak 35 bin 847 oldu.

Bu yılın şubat ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet oldu. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM PAZARDA İLK 5

ODMD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 19 bin 311 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 8 bin 875 satışla Renault ve 8 bin 112 satışla Ford takip etti.

Peugeot, 6 bin 552 satışla dördüncü, Opel 4 bin 721 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİLİ SATIŞLARI

Şubat ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 12 bin 924 ile Fiat oldu. Fiat'ı 7 bin 318 satışla Renault ve 5 bin 65 satışla Peugeot izledi.

Hyundai 4 bin 14 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Opel 3 bin 519 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

ŞUBATTA LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomobil satışlarında 46 markanın yer aldığı listede satışına henüz başlanılmayan Chery'nin yanı sıra Smart, Aston Martin ve Ferrari hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Lüks otomobil grubunda şubatta 98 Porsche, 14 Maserati, 5 Lexus, 4 Jaguar, 2 Bentley ve 1 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise şubat ayında 6 bin 467 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 6 bin 387 satışla Fiat ve 1.557 satışla Renault izledi.

Peugeot 1.487 satışla dördüncü ve Volkswagen 1.466 satışla beşinci oldu.

Etiketler : otomotiv otomobil hafif ticari araç fiat renault ford

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