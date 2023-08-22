SIXT rent a car'dan yeni nesil bir mobilite çözümü: SIXT+ ile istenilen otomobile “ABONE” olmak artık mümkün

SIXT rent a car'dan yeni nesil bir mobilite çözümü: SIXT+ ile istenilen otomobile “ABONE” olmak artık mümkün

Türkiye'nin önde gelen uluslararası premium araç kiralama markası SIXT rent a car, SIXT+ abonelik modelini Avrupa ve Amerika'dan sonra şimdi de Türkiye'de hayata geçiriyor. Araç kiralama sektöründe Türkiye'de bir ilk olan SIXT+ abonelik modeli, kısa dönemli araç kiralama ile operasyonel kiralama yönteminin avantajlı özelliklerini bir araya getiriyor.

SIXT+ Abonelik Sistemi Nedir?

SIXT+, bireysel müşterilerin son yıllarda oldukça yoğun olarak kullandığı dijital platform üyeliklerine benzeyen bir kullanıcı deneyimini araç kiralamada da yaşatmayı amaçlayan abonelik sistemidir.

Müşteri, ihtiyaç duyduğu aracı ve ek paketleri aylık üye olarak istediği süre boyunca kullanabilecek. Araca ihtiyacı kalmadığında ise kolaylıkla herhangi bir ceza, erken iptal bedeli veya ek bir ücret ödemeden abonelikten çıkabilecek ve isterse tekrar aynı araca veya farklı bir araca abone olabilecektir.

SIXT+ abonelik modeli ile müşteriler isterlerse merak ettikleri farklı bir aracı, taahhüt vermeden deneyimleyebilecek. Yeni bir araç ihtiyacı doğduğunda ise uzun dönem kiralamanın veya satın almanın getirdiği zorluklar olmadan abone olarak esnek bir kullanım deneyimi yaşayacaklar.

SIXT+ Türkiye'de İlk Olarak Elektrikli Araç Deneyimi ile Başlayacak

Her zaman çevre dostu yatırımlara öncelik veren SIXT rent a car, SIXT+ lansmanında da çevre bilincini ön plana çıkarıyor. SIXT+ Türkiye'de ilk olarak elektrikli araç deneyimi ile başlıyor ve kullanıcılara çevre dostu bir alternatif sunuyor.

Avrupa'da en çok tercih edilen elektrikli araçlar arasında yer alan Fiat 500e ile abonelik hizmetini başlatan marka, önümüzdeki dönemlerde projeye SIXT'in son model kompakt araçlarından geniş SUV'lara kadar uzanan premium araç filosunu da dahil etmeye hazırlanıyor.

SIXT rent a car Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aras "Şirket vizyonumuzun en önemli paydaşlarından biri olan müşterilerimiz için, sürekli yenilikçi hizmetler sunmaya odaklanıyoruz. Avrupa'da ve Amerika'da büyük başarıyla hayata geçirdiğimiz SIXT+ abonelik modelini, Türkiye'de bir ilk olarak müşterilerimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

"Kullandıkça Öde" hizmetlerinin en popüler örneklerinden ve kabullerinden biri olan abonelik modeli, müşterilerimiz için daha fazla esneklik ve özgürlük sunacak. Uzun vadeli bir satın alma taahhüdünde bulunma baskısı olmadan araçları, ihtiyaç duydukları zaman ve şekilde kullanmalarına imkan verecek.

Yüksek enflasyonun ve borçlanma maliyetlerinin özellikle arttığı bu günlerde, SIXT+ abonelik modelinin müşterilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanacağına inanıyoruz. Bu nedenle, büyük bir satın alma yapmak yerine, gerektiğinde farklı segmentlerde birbirinden farklı araçları kullanma özgürlüğü şüphesiz birçok kişi arasında popüler olacaktır. Bugüne kadar sadece filo kiralamalarında uygulanan operasyonel leasing yöntemini SIXT+ ile bireysel kullanıcılara da sunmuş oluyoruz. Böylelikle, araç kiralama deneyimini baştan şekillendiriyoruz. İlk olarak, elektrikli araç deneyimi ile yola çıktığımız sisteme yakın gelecekte premium araç filomuzu da dahil ederek müşterilerimize daha zengin bir seçenek sunmayı hedefliyoruz." dedi.