Sıfır araç alacaklara müjde! 100 bin liralık matrah indirimi...

Sıfır kilometre otomobillerde piyasanın uzun süredir beklenti içine girdiği ÖTV düzenlemesine ilişkin son noktayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati koydu. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Nebati, ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağının altını çizdi. Otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları en son 13 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla güncellenmiş ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmişti. Son düzenlemenin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen matrahlar güncellenmediği için, özellikle en alt ÖTV dilimi olan yüzde 45'lik bölüme giren otomobil kalmazken, büyük çoğunluğu yüzde 80 dilimine sıkışmıştı.

YILBAŞINDA BEKLENİYOR

Güncel oranlara göre motor hacmi 1600 cc'yi geçmeyen sıfır kilometre otomobillerde, vergisiz fiyatı 120 bin TL'yi geçmeyenler için ÖTV oran yüzde 45, 120 bin TL'yi aşıp, 150 bin TL'yi geçmeyenler için yüzde 50, 175 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 60, 175-250 bin TL arasında olanlar için yüzde 70, diğerlerinde yüzde 80 olarak uygulanıyor. Yapılacak matrah düzenlemesinin ayrıntıları netleşmemekle birlikte, Türkiye binek otomobil pazarının ün büyük bölümünü oluşturan ve çoğunlukla yerli üretim modellerin girdiği bölümlerde daha yüksek matrah artışları bekleniyor. Sektördeki genel beklentiyse ÖTV matrah güncellemesinin yılbaşından sonra devreye girmesi.

ÇOĞUNLUK YÜZDE 80 DİLİMİNDE

Sıfır kilometre otomobillerin, ÖTV matrahına konu olan vergisiz çıplak fiyatı, anahtar teslimi fiyatın oluşmasında büyürk rol oynuyor. Çıplak fiyatın üzerine yüzde 18 KDV uygulandıktan sonra ÖTV eklenerek fiyat oluşturuluyor. Pazarda satılan otomobillerin en büyük dilimi yüzde 70 ve 80'lik ÖTV limitlerine giriyor. Matrah güncelemesi sonrasında şu anda en alt dilimde yer alan araçların çıplak fiyatı olan 120 bin TL, enflasyon oranlarına paralel yüzde 80 yükseltilerek 190-210 bin TL dilimine çekilirse benzer şekilde birçok araçtaki ÖTV dilimi bir veya iki basamak aşağıya inebilir.

FİYATLAR 45-100 BİN TL DÜŞEBİLİR

Fiat Egea 1. EASY - 395 bin 372 bin 350 bin

Renault Megane JOY 1.3 559 bin 527 bin 498 bin 469 bin

Renault Taliant 1.0 JOY - 403 bin 380 bin 330 bin

Toyota Corolla 1.6 609 bin 575 bin 541 bin 508 bin

VW Golf 1.0 TSI 617 bin 580 bin 550 bin -

Peugeot 308 1.2 780 bin 736 bin 695 bin - Opel Astra 1.2 784 bin 740 bin 697 bin -

(*) MEVCUT ÖTV MATRAHI

İNDİRİMİ YENİ ÖTV MATRAHI BELİRLEYECEK

Beklenen değişiklik sonrasında şu anda anahtar teslimi satış fiyatı yaklaşık 500 bin TL olup da yüzde 80 ÖTV dilimine giren aracın fiyatı matrah düzenlemesi sonrasında yüzde 70'lik bir alt dilime girdiğinde fiyatı yüzde 5.6 düşüp, yaklaşık 472 bin TL'ye inebilir. Eğer beklentiyi şekilde daha yüksek bir güncelleme olursa aynı araç yüzde 60'lik dilime girdiğinde fiyat yüzde 11.2 düşerek 445 bin TL'ye inebilirken, yüzde 50'lik dilime indiğinde yüzde 17'den fazla indirimle, döviz kurlarına da bağlı olarak 416 bin TL'ye kadar fiyat geri çekilebilir.