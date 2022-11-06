Resmi açıklama yapıldı... En çok 'Kapadokya' sevildi

Resmi açıklama yapıldı... En çok 'Kapadokya' sevildi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un Türkiye'den esinlenerek belirlenen 6 adet rengi paylaşılmıştı. TOGG'un renklerine 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimleri verildi.



Gemlik" zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları, "Anadolu" Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, "Oltu" taşın göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, "Kula" Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, "Kapadokya" Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale ise travertenlerin göz kamaştıran beyazlığını ifade ediyor.

KAPADOKYA SEÇİLDİ

Bunun üzerine TOGG'un sosyal medya hesabından 500 bin kişinin katılımıyla renk anketi yapıldı. Ankette favori TOGG rengi 'Kapadokya' seçildi.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz."

Gemlik: Zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını ifade ediyor.