İlk elektrikli aracını tamamladı

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19 Haziran 2024 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 08:00:00

Reeder ilk elektrikli aracını tamamladı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Reeder, daha önce elektrikli otomobil sektörüne giriş yapacağını duyurmuştu. Reeder, satışa sunacağı ilk elektrikli aracı ‘reEV Classical' projesinin Türkiye pilot üretiminin tamamlandığını duyurdu.

Samsun merkezli telefon, tablet ve tüketici elektroniği üreticisi Reeder, daha önce KAP'a yaptığı açıklamayla elektrikli otomobil sektörüne giriş yapacağını duyurmuştu. Şirket bu açıklamasıyla ilgili yeni gelişmeleri de açıklayarak satışa sunacağı ilk elektrikli aracı 'reEV Classical' projesinin Türkiye pilot üretiminin tamamlandığını duyurdu.

Reeder Teknoloji CEO'su Uygar Saral, yurt dışından satın aldığı sertifikasıyla ürettiği ilk hazır elektrikli aracın Türkiye yol testlerine başlandığını, seri üretim için ilk siparişlerin verildiğini ve seri üretime 2024 Ağustos döneminde başlanmasını planladıklarını söyledi. Saral, "Dizaynı ve teknolojisi Reeder tarafından geliştirilen bir diğer elektrikli aracımız 'reeder Fancy'nin ise ilk prototip üretimi 30 Haziran 2024'te tamamlanmış olacak ve sertifikasyon sürecine başlanacak. Ağustos 2024 döneminde de sertifikasyon sürecinin tamamlanmasını planladığımı reeder Fancy'nin seri üretimi için ilk siparişlerin de Ağustos 2024 döneminde verilmesini hedefliyoruz" dedi.

Etiketler : reeder elektrikli otomobil reev classical
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