Porsche'un Türkçe isim koyduğu otomobili ilk kez görüntülendi

Porsche, anlamından dolayı Türkçe bir isim olan Taycan ismini verdiği yeni Mission E elektrikli sedan performans modelininin ilk prototipini görücüye çıkardı.

Tam ve siyah bir kamuflajlı kaplı olmasına rağmen Çin sokaklarında yoğun ilgi gören Taycan, üçlü demo turuna hazırlanıyor.



Şangay'daki Porsche Deneyim Merkezi (PEC) galerisinde sergilenen Porsche Taycan'ı ilk olarak Çinli yarışçı Li Chao kullandı. Özellikle aracın tutuşundan etkilendiğini belirten Chao, Taycan'ın geniş şasisiyle bir spor arabanın olmazsa olmazı görülen keskin tutuşu başarıyla harmanladığını ve binek araçların uzun mesafe konforunu sunduğunu belirtti. Chao, arka aks kumandasının kritik bir rol oynadığını belirterek dönüşlerde fark yarattığını belirtti.

Porsche Taycan Çin'in ardından 4-7 Temmuz tarihleri arasında Hill Run'da Goodwood Hız Festivali'nde boy gösterecek ve burada eski Formula 1 pilotu Mark Webber tarafından kullanılacak. Üçlü demo turu 13-14 Temmuz'da New York'da ABB FIA Formula E finalinde, Le Mans şampiyonu Neel Jani'nin testiyle sonlanacak.