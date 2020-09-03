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03 Eylül 2020 Perşembe 23:13:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 23:13:00

Peugeot SUV 3008, 800 bin adetlik üretim başarısını yakaladı

Kaynak: AA

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Peugeot SUV 3008, satışa sunulduğu 2016 yılından bu yana 800 bin adetlik üretim başarısına imza attı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da ve uluslararası alanda olağanüstü bir ticari performans yakalayan Peugeot SUV 3008, "2017 Yılının Otomobili" ödülü ile bu başarıyı tescil etti.

YENİ SUV'DA ŞU DETAYLAR DİKKATİ ÇEKİYOR:

"Heyecan uyandıran yeni tasarımı, çok daha zarif çizgileri, yeniden tasarlanan ön bölümü, Full LED stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni bir Black Pack seçeneği ile yeni SUV 3008, modern tasarımda yeni bir dönemi müjdeliyor. Şarj edilebilir hibrit motor, iki veya dört tekerlekten çekiş, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sürüş keyfi ve verimliliği kombine eden yeni SUV 3008, zengin çeşitliliğiyle seçim özgürlüğü sunuyor. Akıllı teknolojilerden hiçbir şekilde ödün vermeyen yeni SUV 3008, en güncel sürüş destek sistemlerinin yanı sıra yenilenen gösterge paneli, yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranıyla ve yeni Peugeot i-Cockpit ile birlikte yollara çıkıyor."

Kapsamlı deneyimleri tamamlamak üzere kısa bir süre önce Peugeot 308'de tanıtılan yeni bir ticarileştirme yaklaşımı devreye giriyor. Buna göre her biri "Pack" adı altında ek donanımlarla desteklenen 3 farklı donanım seviyesi bulunuyor.

Satışa sunulduğu ülkeye bağlı olarak yeni SUV 3008, tamamen dijital satın alma, takas, finansman ve teslimat seçenekleri sunan çevrim içi satış sitesi "Peugeot Store" üzerinden satın alınabiliyor.

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