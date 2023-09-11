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11 Eylül 2023 Pazartesi 13:15:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 13:15:00

Otomotiv üretimi 8 ayda yüzde 13 arttı

Kaynak: AA

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Ocak-Ağustos 2023'te toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 943 bin 609 olurken, yüzde 21 yükseliş kaydeden otomobil üretimi de 599 bin 915 adede ulaştı.

Toplam otomotiv üretimi, bu yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 943 bin 609, otomobil üretimi de yüzde 21 yükselişle 599 bin 915 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 943 bin 609 oldu. Otomobil üretimi de yüzde 21 artışla 599 bin 915 adet olarak kayıtlara geçti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim de 981 bin 897 adedi buldu.

Yılın 8 aylık döneminde ticari araç üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 27 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yılla paralel seyretti. Ayrıca söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı da 72 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) 71, kamyon grubunda 89, otobüs-midibüs grubunda 50 ve traktörde 75 seviyesinde oldu.

İHRACAT YÜZDE 17 ARTARAK 23,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yılın 8 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 artarak 656 bin 750 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 geriledi. Traktör ihracatı da 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 13 bin 88 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, bu yılın 8 ayında yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre de bu yılın 8 ayında toplam otomotiv ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 23,3 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 16 yükselişle 21,5 milyar avro düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 21, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 12 arttı.

PAZAR 8 AYDA 800 BİN ADEDE YAKLAŞTI

Öte yandan açıklamada, ODMD'nin otomotiv pazarına ilişkin daha önce açıkladığı sonuçlar da yer aldı. Buna göre, 2023'ün 8 ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 788 bin 197 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 64 oranında artış sağladı ve 582 bin 419 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında da yılın 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 60, ağır ticari araç pazarında yüzde 32, hafif ticari araç pazarında da yüzde 66 büyüme sağlandı.

2023'ün 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı da yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Etiketler : otomotiv üretim ihracat
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