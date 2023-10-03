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03 Ekim 2023 Salı 14:15:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 14:15:00

Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü

Kaynak: AA

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın eylül ayında yüzde 55,9 büyüyerek 96 bin 793 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) eylül ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu döneminde yüzde 67 artışla 666 bin 890 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.

EYLÜL AYI SATIŞLARI

Bu yılın eylül ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,4 artarak 17 bin 822'ye ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,1, otomobil satışları yüzde 69,3 ve hafif ticari araç satışları yüzde 22,1 artış gösterdi.

SEGMENT VE GÖVDE TİPLERİNE GÖRE SATIŞLAR

Ocak-Eylül 2023 döneminde, pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 368 bin 503 adetle yüzde 55,3, B segmenti otomobiller ise 217 bin 978 adetle yüzde 32,7 paya sahip oldu.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,5 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,8 payla sedan ve yüzde 20,5 payla hatchback otomobiller takip etti.

TOGG TESLİMATLARI 5 BİN 604 ADETE ULAŞTI

Söz konusu dönemde, otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 80,3 olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 19,7 olarak belirlendi.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 78,1 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9 payla ikinci sırada yer aldı.

Markaların satış adetlerine bakıldığında ise Togg, sadece eylül ayında 2 bin 204 adet, teslimata başlanılan mayıs ayından bu yana ise 5 bin 604 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu.

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin 1993 yılından bu yana aylık satış rakamları şöyle:

YILOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkTOPLAM
199333.41635.18436.84043.96442.50839.12547.10112.95249.56549.72449.91064.782505.071
199439.62925.03520.84815.45616.8569.89320.87911.97922.81119.41121.07426.624250.495
199510.77818.14920.70116.00716.84321.09721.25620.52023.47624.89227.60733.252254.578
199610.85120.17320.35723.28725.30322.55525.74023.76024.09729.09833.16444.624303.009
199712.67223.86731.18130.90541.75338.85136.27732.70240.06551.04945.47364.504449.299
199818.18630.97837.83730.49643.32038.65937.36933.91637.83334.15633.69944.493420.942
19999.24617.32626.96932.33634.31037.94027.59123.92233.33933.38544.71057.497378.571
200017.38233.24245.49049.59363.43564.06154.23956.67462.77566.71767.01338.731619.352
200113.17312.55710.49513.78018.02819.51418.68216.56011.38910.16916.34920.886181.582
20021.6893.0977.06211.28716.09513.90815.29912.35514.99116.24016.10930.589158.721
200311.0129.73815.14418.12325.21827.79328.84425.43735.53245.31237.63279.789359.574
200435.82135.62666.77171.03179.41658.18555.60951.06953.63451.69048.21580.703687.770
200521.32036.50061.63558.20668.35661.73862.44765.23463.12557.65962.462105.172723.854
200628.09841.23960.41064.64578.63654.95837.51144.03946.32436.86252.35977.260622.341
200723.11729.18441.89042.36647.93848.67447.49050.55846.58152.72563.313100.926594.762
200831.52735.25153.64947.70148.59846.32442.15643.67043.93232.88426.25342.078494.023
200919.60621.74255.11152.64063.19161.06728.84535.60981.39721.03327.96288.923557.126
201020.09531.17251.76954.94659.37760.89661.34561.76463.81473.40473.962148.369760.913
201144.89258.66378.40377.69580.64681.57363.04458.40660.12969.42163.657127.910864.439
201229.54541.32464.88462.94970.86371.06762.30458.14869.62959.93871.710115.400777.761
201335.52348.30768.77473.57581.46874.09671.59665.04367.96358.01479.301129.718853.378
201432.67035.02147.58153.30558.12160.16359.90760.19966.53166.57380.621146.989767.681
201534.61555.33183.30291.60281.54286.15883.83682.57764.02564.25584.601156.173968.017
201632.71352.82582.94884.88793.90491.54058.53371.55667.59383.000122.309141.912983.720
201735.32346.96573.80275.98885.42283.65882.29772.53671.35291.752100.859136.240956.194
201835.07647.00976.34571.12672.75551.03752.73434.34623.02821.57158.20477.706620.937
201914.37324.87549.22130.97133.01642.68817.92726.24641.99249.07558.17690.500479.060
202027.27347.12250.00826.45732.23570.97387.40161.53390.61994.73380.141104.293772.788
202143.72858.50496.42861.48854.73479.81947.84958.45457.14156.74660.21662.243737.350
202238.13149.65264.26760.03565.16780.65252.20648.33662.08465.22282.311115.220783.283
202350.89481.148103.92997.679111.556112.163113.95989.45496.793857.575
Etiketler : otomobil hafif ticari araç satış eylül otomotiv
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