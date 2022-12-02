Otomotiv pazarı 11 ayda yüzde 1 küçüldü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nce (ODMD) kasım ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu yayımlandı.

Rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 675 bin 107 adet satış yapılmıştı.

Bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 2,4 azalarak 505 bin 886, hafif ticari araç satışları ise yüzde 3,4 artarak 162 bin 177 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda kasım ayında ise 82 bin 311 araç satıldı. Geçen yılın kasım ayında 60 bin 216 düzeyinde bulunan veri, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 36,7 büyüdüğünü ortaya koydu.

Satışlar, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 37,8 artarak 59 bin 222'ye, hafif ticari araçta da yüzde 34 yükselerek 23 bin 89'a çıktı.

Son 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 3,4 ve hafif ticari araç pazarının yüzde 25,1 büyüdüğü, otomobil pazarının ise yüzde 3,2 küçüldüğü görüldü.

SEGMENTLERE GÖRE DAĞILIM



Ocak-kasım döneminde otomobil pazarının yüzde 87,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Pazardan, C segmenti otomobiller 258 bin 655 ile yüzde 51,1 ve B segmenti otomobiller 182 bin 248 ile yüzde 36 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise otomobil pazarında en çok tercih edilenin yüzde 41,3 pay ve 208 bin 693 adetle SUV otomobiller olduğu görüldü.

SUV otomobilleri, yüzde 37,2 pay ve 188 bin 244 satışla sedan, yüzde 19,7 pay ve 99 bin 816 satışla H/B otomobiller takip etti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI 6 BİN 214 ADET OLDU



Yılın 11 ayında otomobil pazarından benzinli otomobiller 353 bin 529 ile yüzde 69,9 pay, dizel otomobiller 87 bin 45 ile yüzde 17,2 pay, hibrit otomobiller 51 bin 504 ile yüzde 10,2 pay ve otogazlı otomobiller 7 bin 594 ile yüzde 1,5 pay aldı. Pazarda ayrıca, 6 bin 214 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde motor hacmine göre bakıldığında, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 4,3 azalarak yüzde 87,7'lik, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerin satışları yüzde 41,4 gerileyerek yüzde 0,7'lik ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 7,4 düşerek yüzde 0,2'lik pazar payına sahip oldu.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 190 bin 608 adetle yüzde 37,7 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller de 138 bin 625 adetle yüzde 27,4 paya sahip oldu.

Yılın 11 ayında hafif ticari araç pazarında yüzde 76,5 pay ve 124 bin 55 adetle en çok tercih edilen gövde tipi "van" olarak kayıtlara geçerken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,2 pay ve 19 bin 798 adetle ikinci sırada yer aldı.