Otomobilde zararına satış!

Acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk sistemi, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedici, ani frende flaşör desteği, yaya koruma ön camı, akıllı hız yardımı, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası, kör nokta uyarıcı sensörü... Tüm bu güvenlik sistemleri artık sıfır araçlarda standart hale gelecek.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni hazırladığı mevzuatta trafik kazalarında yaşanan can kaybı ve yaralanmaların önüne geçmek için düğmeye bastı. 7 Temmuz tarihi otomobil satışları için bir milat olacak. Çünkü o tarihten sonra satışı yapılacak sıfır araçlarda bazı teknolojik özellikler zorunlu tutulacak.