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22 Ağustos 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 15:30:00

Otomobilde tercih beyazdan griye döndü

Kaynak: AA

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Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan beyaz otomobillerin oranı 2018-2022 döneminde sürekli azalış gösterirken, bu yılın temmuz ayı itibarıyla gri otomobillerin gerisinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumundan derlenen bilgilere göre, trafiğe kaydı yapılan otomobiller yakıt türleri, motor hacimleri, markaları ve renklerine göre sınıflandırılıyor.

Bu kapsamda trafiğe kaydı yapılan otomobillerde 2018-2022 döneminde renk bazında en çok beyaz tercih edilmesine karşın, bu renkteki otomobillerin oranı sürekli düşüş gösterdi. Buna göre, 2018'de yüzde 55,6 olan beyaz otomobil oranı geçen yıl yüzde 39,6'ya geriledi. Söz konusu dönemde gri otomobillerin oranı ise yüzde 21,7'den yüzde 28,8'a çıktı.

Yılın 7 ayındaki gelişmeler değerlendirildiğinde mayıs ayı itibarıyla gri renkli otomobil oranı ilk kez beyazların oranını geçti. Temmuz sonunda ise gri otomobillerin oranı 34,1'e ulaşırken, beyaz otomobillerin oranı yüzde 29,2'de kaldı.

TURUNCU RENGE TALEP ARTTI

Öte yandan, en az tercih edilen renkler arasında kahverengi ve turuncu dikkati çekti. Turuncu renkli otomobil sayısı 5 yılda yüzde 0,7'den yüzde 2,5'e yükseldi. Temmuz ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 2,4 oldu.

Kahverengi otomobillerin oranı ise aynı dönemde yüzde 1,4'ten yüzde 0,7'ye düştü. Temmuz ayı sonunda söz konusu oran yüzde 0,6 olarak hesaplandı.

Etiketler : türkiye otomobil beyaz gri
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