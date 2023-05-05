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05 Mayıs 2023 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 11:38:00

Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Kaynak: AA

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında nisan ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Reanult ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77 bin 398 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artışla 20 bin 281 seviyesine ulaştı.

TOPLAM PAZARDA İLK 5

ODMD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 701 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 12 bin 335 adetle Renault ve 7 bin 642 satışla Ford takip etti.

Volkswagen, 7 bin 328 satışla dördüncü, Peugeot, 6 bin 523 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI

Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 451 ile Fiat oldu. Fiat'ı 10 bin 859 satışla Renault ve 6 bin 326 satışla Volkswagen izledi.

Opel, 5 bin 107 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 4 bin 659 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

NİSANDA LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

ODMD marka listesinde Togg ve Çinli Leapmotor'un da dahil olmasıyla 48 marka yer aldı. Listede teslimatları henüz listeye yansımayan Togg'un yanı sıra Smart ve Bentley hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Lüks otomobil grubunda nisanda 86 Lexus, 83 Maserati, 50 Porsche, 9 Jaguar, 3 Ferrari, 2 Lamborghini ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise nisan ayında 5 bin 250 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 4 bin 852 satışla Ford ve 1.650 satışla Peugeot izledi.

Renault, 1.476 satışla dördüncü ve Opel 1.416 satışla beşinci oldu.

Nisan ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO13113100131131
ASTON MARTIN110011
AUDI2,0442,044002,0442,044
BENTLEY000000
BMW2,1232,123002,1232,123
CHERY1,4011,401001,4011,401
CITROEN2,8162,8161,3971,39704,2134,213
CUPRA71571500715715
DACIA3,8843,884003,8843,884
DFSK1212001212
DS43443400434434
FERRARI330033
FIAT11,3975411,4514,4288225,25015,82587616,701
FORD1802,6102,7904,820324,8525,0002,6427,642
HONDA01,3801,380001,3801,380
HYUNDAI2,9841,2214,2055555552,9841,7764,760
ISUZU06421828264218282
IVECO03113110311311
JAGUAR990099
JEEP34634600346346
KARSAN0282828028
KIA1,6671,667949401,7611,761
LAMBORGHINI220022
LAND ROVER154154000154154
LEAPMOTOR8008080
LEXUS8686008686
MASERATI8383008383
MAZDA1717001717
MERCEDES-BENZ2,8602,86096396303,8233,823
MG64164100641641
MINI7171007171
MITSUBISHI31310003131
NISSAN2,7622,7620002,7622,762
OPEL5,1075,1071,4161,41606,5236,523
PEUGEOT4,6594,6591,6501,65006,3096,309
PORSCHE5050005050
RENAULT10,00885110,8591,4761,47610,0082,32712,335
SEAT99299200992992
SKODA2,8462,846002,8462,846
SKYWELL12712700127127
SMART00000
SSANGYONG65651221220187187
SUBARU7272007272
SUZUKI24424400244244
TOGG000000
TOYOTA2,4034852,8888838832,4031,3683,771
VOLKSWAGEN6,3266,3261,0021,00207,3287,328
VOLVO9649640964964
TOPLAM:26,97250,42677,3189,34010,94120,28136,31261,36797,679
Etiketler : otomobil hafif ticari araç otomotiv markaları fiat renault ford togg
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