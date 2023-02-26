Kasko araçtaki değer kaybını ödemeyecek

Deprem sonrası çöken binalarla ilgili enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremde hasar gören araçlar ise ya sahipleri tarafından ikinci el araç satış sitelerine konuldu, ya da tamir edilmek üzere sanayi sitelerine gönderildi.

RAPORLA BAŞVURULMALI

Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, depremde hasara uğramış araçlar için zorunlu trafik sigortasının yeterli olmadığını, sadece kaskosu olan vatandaşlara ödemelerin yapılabileceğini belirtti. Pert olmamış ama tavan, bagaj, kaput gibi bölgelerinden hasar almış araçların ise kısmi ödemelerinin sigorta şirketlerinden alınabileceğini belirten Yiğit, "Ancak kasko poliçeleri araçlarda oluşan değer kaybını ise ödemeyecek" dedi. Yiğit, "Hasar görmüş araç sahipleri alandaki yetkili kolluk kuvvetlerinden ya da ilgili AFAD merkezlerinden alacakları raporla birlikte sigorta şirketiyle irtibata geçerek araçlarının hasarının ya da bedelinin ödemesini alabilecekler" dedi.