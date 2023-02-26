VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kasko araçtaki değer kaybını ödemeyecek
Uyuşturucu bulamayınca reçeteli ilaç sattılar
Netanyahu hükümeti karşıtı protestolarda sokaklardaki İsrailli sayısı yüz bini aştı
Katar, deprem bölgesine günlerdir insani yardım taşıyor
Manisa'da su tankı patladı: 1 ölü
Hakkari SGK binası 'depreme dayanıksız' olduğu için boşaltıldı
Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü
Somalili öğrencilerden depremzedelere yardım
Kamerun'da dağ yürüyüşünde bombalı saldırı: 19 yaralı
Türkiye ile Katar arasında insan hakları alanında iş birliği
Deprem bölgesinden 6 yaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Milli güreşçi Taha Akgül, Mısır'da altın madalya kazandı
AB Rusya'ya yeni yaptırımlarının detaylarını açıkladı
Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı açıklaması
Pakistan'dan gönderilen 20 yardım tırı depremden etkilenen Malatya'ya ulaştı
Bakan Koca'dan deprem bölgesindeki UMKE ve 112 Acil ekipleriyle ilgili paylaşım
637 bin 488 kişiye psikososyal destek sağlandı
Milli güreşçi Bediha Gün'den gümüş madalya
Bakan Çavuşoğlu İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldi
Kayseri'de depremzede öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
Bursa'da kimyasal madde bulunan varil patladı: 1 ölü
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Emine Erdoğan Gaziantep'te depremzedeleri ziyaret etti
Biden, Ukrayna'nın şimdilik F-16 savaş uçağı yardımına ihtiyacı olmadığını belirtti
26 Şubat 2023 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 07:45:00

Kasko araçtaki değer kaybını ödemeyecek

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

ABONE OL

Depremde hasar gören araçlar ya sahipleri tarafından ikinci el araç satış sitelerine konuldu, ya da tamir edilmek üzere sanayi sitelerine gönderildi.

Deprem sonrası çöken binalarla ilgili enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremde hasar gören araçlar ise ya sahipleri tarafından ikinci el araç satış sitelerine konuldu, ya da tamir edilmek üzere sanayi sitelerine gönderildi.

RAPORLA BAŞVURULMALI

Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, depremde hasara uğramış araçlar için zorunlu trafik sigortasının yeterli olmadığını, sadece kaskosu olan vatandaşlara ödemelerin yapılabileceğini belirtti. Pert olmamış ama tavan, bagaj, kaput gibi bölgelerinden hasar almış araçların ise kısmi ödemelerinin sigorta şirketlerinden alınabileceğini belirten Yiğit, "Ancak kasko poliçeleri araçlarda oluşan değer kaybını ise ödemeyecek" dedi. Yiğit, "Hasar görmüş araç sahipleri alandaki yetkili kolluk kuvvetlerinden ya da ilgili AFAD merkezlerinden alacakları raporla birlikte sigorta şirketiyle irtibata geçerek araçlarının hasarının ya da bedelinin ödemesini alabilecekler" dedi.

Etiketler : deprem sigorta ikinci el araç

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX