İkinci el oto satışında yeni karar

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17 Eylül 2022 Cumartesi 19:06:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 19:06:00

İkinci elde 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlale 300 bin TL ceza kesilecek

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İkinci el oto satışında 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

İkinci el otoda kilometre ayarına ceza artırılıyor.

İkinci el oto satışında getirilen 6000 kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL ceza kesilecek.

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.

Ticaret bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.

Şu anda kabahatlar kanununa göre ceza kesildiği için tespit başına 8 bin lira ceza kesilebiliyor.

Etiketler : Ticaret bakanlığı İkinci el oto ceza
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