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05 Eylül 2020 Cumartesi 20:41:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 20:54:00

İkinci el otomobil satışlarında ekspertiz raporu artık zorunlu

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İkinci el otomobil satışına getirilen yeni düzenlemeyle ekspertiz raporu zorunlu hale gelirildi. Bu uygulama ile mağduriyetlerin ortadan kalkacağı öngörülüyor.

Türkiye'de ikinci el araç piyasasında bir süredir hareketlilik sürerken, konuya ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçti.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliklerle, ikinci el araç ticareti yapanlara yeni yükümlülükler getirildi.

EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLU

Yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yeni kurallara göre, artık yetki belgesine sahip olmayan kişiler yılda 3 adetten fazla araç satamayacak.

Yetki belgeli satıcılar ise ellerindeki araçları satarken, 8 yaşını geçmemiş ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için ekspertiz raporu almaları gerekecek.

"PİYASAYI HAREKETLENDİRECEK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan oto ekspertizi Cihan Acar, yeni düzenlemenin ikinci el araç piyasasını hareketlendireceğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamadan güvenle araç satın alabilmesini sağlayacağını söyledi.

Oto ekspertizi Cihan Acar, düzenlemenin dolandırıcılara karşı vatandaşları koruyacağını vurguladı.

"İNSANLARIN KANDIRILMASININ ÖNÜNE GEÇECEK"

Uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediklerini ifade eden Acar, “Zaten uzun zamandır bu düzenleme konuşuluyordu, nihayet de geldi. İnsanların da güvenli bir ortamda, sürprizlere kapıyı kapayarak daha güvenli ticaret yapabilmesi, insanların kandırılmasının da önüne geçecek bir uygulama. Araç almak bir yükümlülüktür aslında, insanlar araba alırken araçlarını ekspertize sokacak. Tabii bununla ilgili sokacakları ekspertize de bir standart getirildi. Hizmet yeterlilik belgesine sahip olan firmalardan, TSE hizmet belgesine sahip olan firmalardan belgelerini alarak, noterden bu belgelerle satış yapabilecekler” diye konuştu.

İkinci el araç ticareti yapanların yanı sıra oto ekspertizlerine de hizmet yeterlilik belgesi verileceğini söyleyen Acar, “Bizim de bununla ilgili bir denetim sistemimiz var. İşyerindeki cihazlarımızın kalibrasyonu doğru ölçüm yapıyor mu kontrolü yapılıyor mu, çalışan sayımız yeterli mi, arkadaşlarımızın tecrübeleri, ustalık belgeleri, kalfalık belgeleri var mı bunlarla ilgili denetimler yapılıyor. Biz bu istenilen şartları yerine getirmezsek hizmet yeterlilik belgesi alamıyoruz. TSE nezdinde verilen numarayla noterde o bilgi ile satış yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

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