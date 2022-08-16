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İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı
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16 Ağustos 2022 Salı 00:50:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 00:52:00

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı

Kaynak: TRT Haber

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İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmayacak.

Etiketler : Otomotiv Resmi Gazete Son Dakika
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