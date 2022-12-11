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11 Aralık 2022 Pazar 13:40:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 13:40:00

İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu

Kaynak: AA

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Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 168 bin 181 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen ay ekime kıyasla yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10 artış kaydedildi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA PAZARDAN YÜZDE 77,2 PAY ALDI

İkinci el online pazarda kasımda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 22 bin 977 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 22 bin 99 adetle Renault ve 20 bin 877 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 16 bin 733 adetle Ford, 8 bin 914 adetle Opel, 8 bin 651 adetle BMW, 8 bin 186 adetle Hyundai, 8 bin 107 adetle Peugeot, 7 bin 368 adetle Mercedes Benz ve 5 bin 865 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 77,2'sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.

PASSAT İLK SIRADA KALMAYA DEVAM ETTİ

İkinci el online binek araç pazarında kasımda toplam 135 bin 686 satış gerçekleşti. VW'nin Passat modeli, 7 bin 43 adetle en çok satılan model oldu.

VW Passat'ı, 6 bin 907 adetle Fiat Egea, 6 bin 771 satışla Renault Clio, 6 bin 2 adetle Renault Megane, 4 bin 219 adetle Ford Focus, 3 bin 769 adetle Opel Astra, 3 bin 755 adetle Toyota Corolla, 3 bin 254 adetle VW Polo, 3 bin 226 adetle VW Golf ve 3 bin 187 adetle de BMW 5 Serisi takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 36'sını oluşturdu.

HAFİF TİCARİDE DOBLO TERCİH EDİLDİ

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 32 bin 495 adetlik satış gerçekleşti.

Fiat Doblo, 4 bin 609 adetle kasım ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 3 bin 865 satışla ikinci ve Fiat Fiorino 3 bin 834 adetle üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 247 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 180 adetle VW Cady, 2 bin 96 adetle Ford Transit, 1.662 adetle VW Transporter, 1.259 satışla Renault Kangoo, 1.200 adetle Peugeot Partner ve 1.116 adetle de Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 74'ünü oluşturdu.

EN HIZLI RENAULT SATILDI

Türkiye pazarı satış hızı, kasımda ortalama 42 gün olurken, en hızlı satılan marka 32 günle Fiat oldu.

En yavaş satılan marka ise 59 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz ile BMW olarak belirlendi.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

Etiketler : ikinci el otomobil ikinci el oto araç pazarı
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