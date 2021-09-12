İkinci el online otoda fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ağustosta aylık bazda yüzde 3 geriledi, araç fiyatları ise ortalama yüzde 2,23 arttı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundaki verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre de yüzde 37 düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azalış kaydetti.

Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

AĞUSTOSTA İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 43'Ü SATILDI



Bu yılın ocak-ağustos döneminde ikinci el online pazarda 2 milyon 460 bin 532 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı.

Ağustosta ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi bir önceki aya göre yüzde 17 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 43'ü satıldı.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI HAFİF TİCARİ ARAÇ GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 42 bin 930 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,23 arttı. Ocak-Ağustos 2021 döneminde ise ortalama yüzde 6,8 fiyat artışı oldu.

En çok fiyat artışı yüzde 9,3 ile hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 7,9 ile A ve yüzde 7,6 ile B segmentleri izledi.

İKİNCİ ELDE DİZEL TUTULUYOR



Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, ağustosta en yüksek payı 89 bin 306 satış ve yüzde 63,51 payla yine dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 47 bin 929 satış, yüzde 34,09 payla benzinli, 1.572 satış ve yüzde 1,12 payla otogazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin payı 1.494 satışla yüzde 1,06 ve elektrikli otomobillerin payı da 307 satışla yüzde 0,22 olarak belirlendi.

EN ÇOK 4 YAŞINDAKİ ARAÇLAR SATILDI



Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 46 bin 601 satış ve yüzde 40'lık payla C segmenti oldu.

C segmentini, yüzde 23 pay ve 26 bin 861 satışla B ve 21 bin 473 satışla yüzde 18,4 paya sahip olan D segmenti takip etti.

Ağustos ayında yüzde 10,2 payla en çok 4 yaş araçların satışı gerçekleşti.

İNTERNETTEN KALDIRILDIĞINDA "SATIŞ" OLARAK SINIFLANDIRILIYOR



Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.