VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan "MHRS randevuları" ile ilgili paylaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İzmir'e son 20 yılda 112,9 milyar liralık yatırım kazandırıldı
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
21 Ocak 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 13:45:00

İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1,8 milyon seviyesinde gerçekleşirken, fiyatlar ortalama yüzde 43 yükseldi.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2022'de 1 milyon 811 bin 498 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2021'ye göre yüzde 10 artış kaydedildi.

2022 yılı toplamında ikinci el online pazarında 3 milyon 949 bin 259 ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 46'sı satıldı. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.)

İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 358 modeline ait 2 bin 543 varyantının 2010-2021 model yıllarındaki 110 bin 215 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, online pazarda ikinci el araç fiyatlarında ortalamada yüzde 43'lük fiyat artışı gözlemlendi.

Yıllık segment bazlı satışlara bakıldığında, SUV segmenti araçların payı önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 11,17 artış gösterdi.

OTOMOBİLLERİN SATIŞLARDAKİ PAYI YÜZDE 81

Geçen yıl segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 594 bin 934 adetlik satış ve yüzde 40,4 payla C segmenti oldu. B segmenti 329 bin 069 adet ve yüzde 22,4 payla ikinci, D segmenti de 221 bin 328 adet, yüzde 15 payla üçüncü sırada yer aldı.

Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 seviyesinde belirlendi.

GEÇEN AY SATIŞLAR VE FİYATLAR ARTTI

Diğer yandan aylık bazda ele alındığında, 2022 yılı aralık ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 215 bin 466 adet satış gerçekleşti.

Aralık 2022 satışlarında, Kasım 2022 ile kıyaslandığında yüzde 28 artış görüldü. Aralık ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 4,21'lik fiyat artışı gözlendi.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

Etiketler : ikinci el online binek hafif ticari araç oto pazarı otomobil
Albüm için yapımcı arıyor

Albüm için yapımcı arıyor
33 yaşa uyandım

33 yaşa uyandım
Çekim öncesi toplantı

Çekim öncesi toplantı
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!
80'ler temalı doğum günü

80'ler temalı doğum günü
‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum

‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum
Gezmeye başlayacak

Gezmeye başlayacak
Kuliste kutlama

Kuliste kutlama
Yüksel Uzel'den haber var

Yüksel Uzel'den haber var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX