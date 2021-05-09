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09 Mayıs 2021 Pazar 14:53:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 14:53:00

İkinci el araç fiyatları yükselebilir

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Birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde 2. el fiyatlarının tekrar yukarı doğru yükselebileceği belirtildi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde 2. el fiyatlarının tekrar yukarı doğru yükselebileceğini belirterek, "Çünkü geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz." dedi.

Mersin, yaz aylarıyla beraber otomobil alım iştahının tekrar artış gösterebileceğini kaydetti.

Mersin, "Ancak araç tedarikinde bir sorun yaşanırsa çok yüksek bir talep olsa dahi araba olmadıktan sonra satamayacağız. Bu durum da 2. el piyasasını etkileyecektir. 2. ele talep olacaktır. Bunları şu anda konuşmak erken ama mayıs sonuna doğru tedarik sıkıntısıyla ilgili durum netleşirse hem de bu aşı ve diğer kur politikasıyla beraber belki bunu mayıs sonu ve haziran başında daha doğru değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Araç bulunurluğu noktasında şu an itibarıyla marka bazında değişiklik gösterse de çok büyük bir sorun yaşanmadığını aktaran Mersin, "Ama mesela benim bayi olduğum markada tedarikten dolayı 4 günlük üretime ara verilecek, 12-16 Mayıs'ta. Diğer markalarda da yine üretime ara verme var. Dolayısıyla bulunurluk konusunu ve alım iştahını ay sonu veya haziran başında değerlendirmek daha doğru olur. Şu an için çok büyük bir sıkıntı yok ama ileri gittikçe sıkıntı artacak gibi görünüyor bugünden..." şeklinde konuştu.

"2. EL BİR FIRSAT OLABİLİR BUGÜNLER İÇİN"

Turgay Mersin, talebin yüksek olduğu zamanlarda fiyatların da arttığını ifade ederek, kur politikası, talep artışı ve vergisel mevzuatların fiyatları etkileyeceğini söyledi.

Bu durumun "fırsatçılığa dönüştürülmemesi" gerektiğini vurgulayan Mersin, şunları kaydetti:

"Burada en önemli konu bence şu; eğer birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanırsa 2. el fiyatları tekrar yukarı doğru yükselebilir. Çünkü geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz. 2. el fiyatı; her zaman birinci elden referans alarak piyasa oluşturur, bir de talepten dolayı fiyatı oluşturur. Bu yüzden 2. el bir fırsat olabilir bugünler için..."

Bayilerin ve servislerin kapanma sürecinde açık olmadığını hatırlatan Mersin, kapanmanın sona ermesiyle beraber tüm bayilerin gerekli tedbirleri alarak hizmet vermeye devam edeceğini ve kapanmadaki kayıpları telafi edebileceklerini söyledi.

Etiketler : otomobil ikinci el sıfır araç fiyatları
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