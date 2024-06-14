VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alışverişkolik 3 burç
Evlenmeleri yasaklandı
Resimde hangi hayvan var?
Bu şekilde asla yapışmıyor
Karne alan öğrenciden sıra dışı yöntem
Kabe'nin içinde ne var?
14 Haziran 2024 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 10:30:00

Hızlı ve elektrikli! Saatte 438 km ile rekor kırdı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Aspark, OWL SP600 modeliyle hız rekoru kırdı. 438,74 kilometre sürate ulaşan otomobil ‘dünyanın en hızlı elektrikli aracı' unvanını ele geçirdi.

Japon elektrikli otomobil üreticisi Aspark, OWL SP600 modeliyle hız rekoru kırdı.

DÜNYANIN EN HIZLI ELEKTRİKLİ ARACI OLDU

Almanya'daki Papenburg test merkezinde saatte 438,74 kilometre sürate ulaşan otomobil 'dünyanın en hızlı elektrikli aracı' unvanını ele geçirdi.

100 KİLOMETRE HIZA 1.7 SANİYEDE ULAŞIYOR

Üretim versiyonunda 4 elektrikli motordan güç alan OWL , 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.7 saniyede ulaşabiliyor.

SADECE 50 ADET ÜRETİLECEK

Aracın yüksekliği ise sadece 99 santimetre. Aspark OWL sadece 50 adet üretilecek.

Nürburgring 24 saat dayanıklılık yarışı şampiyonu Marc Basseng'in kullandığı aracın ulaştığı son hız, uydu takip sistemiyle de teyit edildi.

Bir önceki elektrikli otomobil hız rekoru satte 415 kilometre ile Hırvatistan merkezli Rimac Nevera'ya aitti.

Etiketler : aspark aspark owl sp600 elektrikli araç hız rekoru
Charles Dance ile başrolde

Charles Dance ile başrolde
Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşim ‘çuval giy' dese giyerim
Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!

Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!
Oğlu mezun oldu

Oğlu mezun oldu
"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"

"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"
40'lar kulübüne giriyor!

40'lar kulübüne giriyor!
"Özne Filistin olmalı"

"Özne Filistin olmalı"
Plajlarda korkum yok

Plajlarda korkum yok
Dördüncü finale pastalı kutlama

Dördüncü finale pastalı kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX