Hızlı ve elektrikli... Rekor kırdı!

Hızlı ve elektrikli! Saatte 438 km ile rekor kırdı

Japon elektrikli otomobil üreticisi Aspark, OWL SP600 modeliyle hız rekoru kırdı.



Almanya'daki Papenburg test merkezinde saatte 438,74 kilometre sürate ulaşan otomobil 'dünyanın en hızlı elektrikli aracı' unvanını ele geçirdi.

100 KİLOMETRE HIZA 1.7 SANİYEDE ULAŞIYOR



Üretim versiyonunda 4 elektrikli motordan güç alan OWL , 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.7 saniyede ulaşabiliyor.

SADECE 50 ADET ÜRETİLECEK



Aracın yüksekliği ise sadece 99 santimetre. Aspark OWL sadece 50 adet üretilecek.

Nürburgring 24 saat dayanıklılık yarışı şampiyonu Marc Basseng'in kullandığı aracın ulaştığı son hız, uydu takip sistemiyle de teyit edildi.

Bir önceki elektrikli otomobil hız rekoru satte 415 kilometre ile Hırvatistan merkezli Rimac Nevera'ya aitti.