Her 5 araçtan 1'i sigortasız

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyona yaklaşırken, zorunlu trafik sigortası olmayan araç sayısı ise 6 milyonu aştı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan yüzde 20'sinin sigorta poliçesinin olmadığını söyledi.

Trafikteki yaşlı araç sayısının fazlalığının da sigortasızlıkta etkili olduğunu belirten Palandöken, "Ortalama 10 bin lira olan trafik sigortasını vatandaş fazla buluyor, 691 lira olan sigortasız araç kullanma cezasını buna tercih ediyor. Sigorta yaptırmak ulaşılabilir kılınmalı, taksit yapılmalı" diye konuştu.

İKİNCİ EL OTO SATIŞI % 20 DÜŞTÜ



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayısta 2'nci el otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.62 düşüşle 741 bin 828'den 588 bin 886'ya geriledi.

İkini elde, elde mayısta en çok Volkswagen, ocaktan bu yana ise Fiat Egea tercih edildi.