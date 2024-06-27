GSR'de süre yerlilere 2 ay uzadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörünü ilgilendiren önemli bir karar aldı.

Otomotiv sektörünün gelişmiş güvenlik sistemlerine uyumuna yönelik yapılan Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) düzenleme kapsamında ulusal tip onayıyla Türkiye'de üretim yapan firmalar için geçiş tarihi iki ay uzatılarak 31 Ağustos olarak belirlendi.

Yeni yönetmelikle birlikte şerit takip sistemi, akıllı hız sabitleyici, kör nokta belirleme, şerit takip yardımcısı gibi önemli güvenlik sistemlerini zorunlu tutuyor.

İthal araçlar için Gümrük Birliği çerçevesinde zorunlu uygulama ve seri sonu başlangıç tarihi 7 Temmuz 2024 olarak uygulanmaya devam edecek.