Proje aşamasından itibaren çeşitli tartışmalara konu olsa da Togg, ürettiği otomobilleri kullanıcılarına teslim etmeye çoktan başladı. Buna karşın otomobillerin aslında Türkiye'de değil İtalya'da üretilip gemiyle buraya getirildiği gibi spekülasyonlar dahi yapıldı. Togg ise tesisini geliştirirken çeşitli periyotlarla gazetecilere kapılarını açarak güncel durumu paylaştı. Son olarak ekonomi ve teknoloji editörlerini Togg Teknoloji Kampüsü'nde ağırladı. Burası gerçekten de fabrikanın ötesinde bir teknoloji kampüsü. 1,2 milyon metrekarelik alana inşa edilen tesis, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Burayı buggy denilen araçlarla dolaştık.

AVRUPA'NIN EN TEMİZİ

Tesis teknolojik üstünlüğüyle göze çarpıyor. Üretim hattında 250 robot bulunuyor. En gelişmiş donanım ve yazılıma sahip bu robotlar üç saniye içerisinde yeniden programlanabiliyor. Bu sayede üretim hattı her farklı model için kısa sürede adapte ediliyor ve zaman kaybının önüne geçiliyor. Fabrika pek çok açıdan Avrupa standartlarının üzerinde. Bize söylenene göre Avrupa'nın en temiz boyahanesi bu kampüste. Araçlar boyanırken etrafa uçucu organik bileşenler salınıyor. Bu salınan maddeler daha sonra çevreye zarar olmaması için yüksek ısıda yok ediliyor. Fakat bu da ekstra maliyet oluşturuyor. Bu kampüste 5 gr/m²'den az 'uçucu organik bileşen' salımı gerçekleşmekte. Bu miktar Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'.

KAĞITSIZ ÜRETİM

Sürdürülebilir üretim son yıllarda artık hepimiz için bir tercihten öte mecburiyet halini almış durumda. Togg kampüsü bu konuda da oldukça önemli adımlar atmış. Tamamen dijital çalışma prensiplerine göre kurulmuş olan kampüste kağıtsız iş yapılıyor. En üst düzeyde otomasyon sistemleriyle donatılan kampüsün gövde atölyesindeki otomasyon oranı yüzde 90 seviyesinde.

100 BİN ADET ÜRETECEK

Kampüsün kapasitesi yılda 175 bin. 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefi bulunuyor. 2023 yılında 28 bin adet üretim olacak ve 2026 yılında yeni akıllı cihazların aile katılmasıyla birlikte kapasite yıllık 100 bin adede ulaşacak. Togg üretim modeli içerisinde ölçek ekonomisi ve işbirliği ön plana çıkıyor. Bazı parçaların üretimine belli bir araç kapasitesine ulaşmalarının ardından başlayacaklarını belirten Togg CEO'su Gürcan Karakaş bölgedeki tedarikçilerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

ROBOTLAR HARIL HARIL ÇALIŞIYOR

Üretim hattında bulunan gelişmiş robotlar bu alanda tesise gelen gövde kısımlarını hızlı bir şekilde birleştirerek boyahaneye gönderiyor. Çok üst düzeyde otomasyona dayalı sistem hızlı bir şekilde programlanarak yeni modellerin üretimine kolayca geçmeye imkan veriyor.

BURADA RENKLENİYOR

Avrupa standartlarının üstünde tasarlanmış olan boyahanede minimum boya kaybıyla araçlar boyanıyor. Togg CEO'su Karakaş boya hazırlamanın uzun bir süreç olduğunu ve uzun denemeler sonucu titizlikle istenilen ayarda rengin elde edildiğini söylüyor.

SON MONTAJ HATTI

Bu noktada boyası tamamlanmış, ana montajı büyük ölçüde gerçekleşmiş araçlar son işlemleri için başka bir bölüme sevk ediliyor.

Togg kampüsündeki üretim tesisinin bir duvarını yapay zeka kullanılarak üretilmiş bir dijital sanat eseri süslüyor. Dünyadaki en büyük dijital sanat eseri Togg'un öne çıkan özellikleri temel alarak yaratılmış.

Fabrikanın bu noktasında Togg aracı artık bitmiş oluyor ve test sürüşünün ardından sahibine teslim edilmek üzere yola koyuluyor.

KAMPÜSTE NELER VAR?

Kampüs, gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındırıyor.

HEDEF EN İYİ BATARYA

Togg'un Farasis ortaklığında kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri 2026 itibarıyla hücre de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi olacak. 2035'e kadar 50 GWs üzerine çıkma hedefiyle üretim yapacak Siro, 120 ülkeye ihracat yapacak.

TOGG İLE UÇUŞ MİLİ BİRİKTİRİLECEK

Togg, yeni bir kullanım kültürünü de beraberinde getiriyor. Togg kullanıcıları kısa sürede yeni dünyanın değerlerine adapte olacak. Herkesin karbon ayak izine göre puan alacağı bir dönemde Togg kullanan kişi düşük karbon salımı karşılığı Toggen kazanacak. Kişiler Togg sürerek uçuş mili kazanabilecek, uçuşlardan kazandığı milleri şarj istasyonlarında kullanabilecek. Mobilite ekosistemi içersinde Togg, blok zinciri, dijital ödeme sistemleri, harita bazlı işler gibi girişimler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AvaLabs, Türk Hava Yolları, Paycell, Smart-iX, Etiya, Shell, Hopi, BlindLook, Trendyol gibi şirketlerle yaptığı işbirlikleriyle bir değer ağı örüyor.