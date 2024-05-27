Fransızlardan Togg'a övgüler

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27 Mayıs 2024 Pazartesi 01:44:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 01:45:00

Fransız haber ajansı AFP'den Togg'a övgü

Kaynak: AA

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Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u övdü.

AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği, geçen yıl piyasaya sürülen ilk SUV modeli T10X'in üretimine ve başarısına ilişkin bilgiler yer aldı.

Togg'un üretim fabrikasının 40'ı kadın olan "yüksek nitelikli" çalışanlarına değinilen haberde, Bursa'da bulunan fabrikadan övgüyle bahsedildi.

Haberde, "Türkiye'nin kuzeybatısında, İstanbul'un karşısında, Marmara Denizi kıyısında yer alan Bursa ili, yarım yüzyıl içinde küresel otomotiv endüstrisinin kalesi haline geldi." denildi.

"Marmara Denizi kıyılarında gri ve turkuaz renklerdeki yeni fabrikanın" Türkiye'nin otomotiv sektöründeki geleceğinde önemli rol oynadığı aktarılan haberde, "Halihazırda otomobil üretimiyle tanınan Türkiye, şimdi de şampiyonu Togg ile elektrikli otomobil pazarında boy gösteriyor." ifadesine yer verildi.

İsmini vermek istemeyen bir üretim müdürünün AFP'ye demecinden alıntıların da bulunduğu haberde, saat başı 20 araç üreten Togg'un 2023'te 20 bin araç üreterek, ilk yılında 2 bin araç üreten Tesla'nın önüne geçtiği belirtildi.

Haberde, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam'ın, Togg hakkındaki açıklamalarından da bahsedildi.

Saydam'ın, "Bu proje, Türk otomotiv endüstrisi için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve ülkenin küresel elektrikli araç pazarında lider bir oyuncu olma arzusunu simgeliyor" yorumunun aktarıldığı haberde, Türkiye'nin 2023'te elektrikli otomobil satışlarını 9 kat artırarak İspanya ve İtalya'dan daha büyük bir pazar haline geldiği anlatıldı.

Haberde, Türk otomobil sektörünün, üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini Batı Avrupa'ya ihraç ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Etiketler : Toggu milli araç AFP övgü
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