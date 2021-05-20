Dünyanın en hızlısı için tarih belli oldu

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20 Mayıs 2021 Perşembe 17:10:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 17:10:00

Elon Musk tarihi verdi: 'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' geliyor

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Tesla'nın Model S Plaid için teslim tarihi verildi. Elon Musk, aracın 0'dan 100 kilometre hıza 2 saniyenin altında ulaştığını söyledi. Bu veriler doğrultusunda Model S Plaid, üretim bandından çıkan en hızlı araç haline geliyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model S Plaid için teslim tarihi verdi. CEO Musk, aracın 0'dan 100 kilometre hıza 2 saniyenin altında ulaştığını söyledi. Bu veriler Model S Plaid'i üretim bandından çıkan en hızlı araç haline getiriyor.

NTV'de yer alan habere göre, CEO Musk son olarak elektrikli otomobil Model S Plaid'in fabrika teslim tarihini açıkladı. Musk'ın açıklamasına göre Model S Plaid için 3 Haziran tarihinde teslim etkinliği düzenlenecek.

Tesla'nın şirket içi verilerine göre 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor. Aracın maksimum hızı da 320 kilometre olarak açıklandı.

Tesla Model S Plaid'in Dikkat Çeken Özellikleri

Dün gece düzenlenen etkinlik sırasında yeni Tesla modelinin bazı özellikleri açıklandı. Bu kısımda yeni modelin dikkat çeken özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Şimdiye kadarki 0'dan 100 km/s hıza en hızlı çıkan otomobil (Tarihin en hızlı kalkış yapabilen otomobili)

Dört tekerden çekiş sunan 1.100 beygir gücündeki üçlü motor

400 metreyi 9 saniyenin altında kat edebiliyor

0'dan 100 km/s hıza sadece 2 saniyede çıkabiliyor

Etiketler : tesla elon musk model s plaid
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