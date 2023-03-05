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05 Mart 2023 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 12:30:00

Elektrikli oto satışı 2023'ün ilk 2 ayında hız kazandı

Kaynak: AA

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Türkiye otomobil pazarında Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın ilk 6 ayının toplamından fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilte Derneğinden (ODMD) derlediği verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 50,4 arttı.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 44,3 artarak 96 bin 195, hafif ticari araç satışları da yüzde 69,7 yükselişle 35 bin 847 oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 469,4 ARTTI

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 2 ayında benzinli otomobiller 65 bin 457 adetlik satışla ilk, dizel otomobiller ise 16 bin 82 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 10 bin 96 adet, otogazlı otomobil satışları da 2 bin 83 adet olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli otomobil satışları 2 bin 477 ile oto gazlı otomobil satışlarını geçti. Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk 2 aylık döneminde geçen yılın ilk 6 ayının toplamı olan 2 bin 263 adetten fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 469,4 ve hibrit otomobil satışları yüzde 94 artış gösterdi.

YENİ ELEKTRİKLİ MODELLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında da satışa sundu.

Ayrıca, Çinli firmalar da Türkiye pazarına ilgi göstermeyi sürdürüyor. Skywell markasının yanı sıra Türkiye'ye geri dönen Chery'nin de elektrikli modellerinin Türkiye yollarında olması bekleniyor.

Elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli mobilitenin bir diğer parçası olan hibrit motorlu otomobillerin sayısı da giderek artıyor.

Veriler ve gelişmeler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Adet bazında da düşük olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor.

"Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, Togg'un 2023'te pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.

Etiketler : elektrikli otomobil oto satış otomobil pazarı

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