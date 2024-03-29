VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Kirli pazarlıklar yapılıyor
Çinli teknoloji devi Xiaomi elektrikli araç piyasasına girdi
Bakan Fidan'dan net mesaj: Terörün kökünü kurutmaya kararlıyız
Rusya Moldovalı diplomatı sınır dışı edecek
Hamza Dağ'dan 'Basmane Çukuru' sözü! "Çözeceğiz"
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandı
29 Mart 2024 Cuma 20:08:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 20:08:00

Çinli teknoloji devi Xiaomi elektrikli araç piyasasına girdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Çinli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, yeni geliştirdiği elektrikli araç modeliyle otomobil piyasasına giriş yaptı.

Çinli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, "SU7" adını verdiği elektrikli spor otomobil modelini dün Pekin'de düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Xiaomi'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Ley Cün'ün sunumunu yaptığı etkinlikte, piyasaya sürüldüğünün duyurulmasının ardından bu otomobilden yarım saat içinde 50 bin adet satıldı.

Ley, yeni modelin Tesla Model 3 ile eş değer, 700 kilometre batarya menziline sahip olduğunu ve teknik özelliklerinin yüzde 90'ının Tesla'nın söz konusu modelinden daha iyi olduğunu ileri sürdü.

ARACIN BAŞLANGIÇ FİYATI YAKLAŞIK 29 BİN 900 DOLAR

İçerdiği özelliklere göre 3 versiyon olarak piyasaya sürülen aracın başlangıç fiyatı, 215 bin 900 yuan (yaklaşık 29 bin 900 dolar) olarak belirlendi.

SU7'nin fiyatının Tesla Model 3'ten 30 bin yuan düşük olması dikkati çekerken sektör analistleri, Çin'de satışların azalmasıyla fiyat rekabetinin kızıştığı elektrikli otomobil piyasasında avantajlı bir konum elde etmeyi hedeflediği değerlendirmesinde bulundu.

AZALAN SATIŞLAR VE FİYAT REKABETİ

Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları son yıllarda büyük artış gösterirken ülke geçen yıl Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna gelmişti.

Devlet destekleri ve vergi muafiyetleri ile teşvik edilen elektrikli otomobil satışları, Çin ekonomisinin Kovid-19 sonrası dönemde toparlanmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ivmesini yitiriyor.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırdığı, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlarının satışı 2023'te yıllık yüzde 36 artışla 7,7 milyona yükselmişti. Satışların 2024'te yüzde 22 artışla 11 milyona çıkacağı öngörülüyor.

Elektrikli otomobil üreticileri daralan pastadaki paylarını korumak için fiyat indirimlerine başvuruyor.

Etiketler : Çin Xiaomi Elektrikli araç
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Başarı yemeği

Başarı yemeği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX