"Dün Togg'un fabrikasının yanına Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının temelini attık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesince Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda Bursa Bölge Adliye Mahkemesi yanında yapılan ve trafiğin rahatlamasına büyük katkı sağlaması beklenen Adliye Kavşağı'nın açılış törenine katıldı.

Bakan Varank programda yaptığı konuşmada, Bursa Büyükşehir Belediyesinin, ulaşım sorununu çözmek, kente ulaşım altyapıları kazandırmak için planlamalarını yaptığını ve çalışmalarına devam ettiğini belirterek, Adliye Kavşağı'nın bölgenin trafik sıkışıklığını azaltacağını söyledi.

Şehircilik planlamalarını en başından itibaren tasarlayıp yola devam ettiklerini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, önemli bir vizyon gerektiriyor. Bu şehrin önümüzdeki 10 yılını, 20 yılını düşünerek adım atmak, geleceği düşünerek yola koyulmak önemli bir vizyon gerektiriyor. İşte biz aslında 21 senedir Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu ülkede taş üstüne taş koymanın, hizmetleri aziz milletimizle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Bayram tatilini geçirdik. Hepimiz ekranlardan da izledik, bizzat yaşadık. Gerek İstanbul'da gerek İzmir'den bu tarafa gelirken yeni yapılan otobanlarda bile trafiğin nasıl yoğunlaşmaya başladığını gördük. Osmangazi Köprüsü'nde nasıl eleştiriler aldığımızı hepiniz biliyorsunuz. İşte Osmangazi Köprüsü'nden 23 Nisan'da tam 102 bin araç geçmiş; bu bir rekor. 'Bu köprüyü kimse kullanmaz' diyenler emin olun bu bayramda o köprüden geçmişlerdir."

Varank, günlük 102 bin geçişle, yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi.

Ulaştırma alanında hayata geçirilen önemli projelere değinen Varank, şunları kaydetti:

"Emin olun; Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmasaydık, İzmir-İstanbul Otoyolu'nu yapmasaydık, Osmangazi Köprüsü'nü yapmasaydık, bu bayramda kimse bir yerden bir yere gidemezdi. İşte vizyon bunları düşünebilmek, bu yatırımlara başlayabilmekle oluyor. Hatırlayın, şimdi Millet İttifakı'nın bir cumhurbaşkanı adayı var değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyordu zamanında? 'Uçak inmeyen yere havalimanı yapıyorlar.' Bunu ne için söylüyordu? Sabiha Gökçen Havalimanı için söylüyordu. Bir kere şunun farkında değil. Önce havalimanını yapacaksın, uçak ondan sonra inecek. Zaten uçak indikten sonra havalimanı yapılmaz. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı 30 milyondan fazla yolcuya hizmet ediyor. Bir pist yetmediği için biz şu anda ikinci pistini inşa ediyoruz. Şöyle bir düşünün; bu vizyonsuz muhalefet Türkiye'yi yönetiyor olsaydı. İzmir-İstanbul Otobanı olmasaydı, Osmangazi Köprüsü olmasaydı, Sabiha Gökçen Havalimanı olmasaydı, Bursa rahat mı ederdi? Yoksa sıkıntı mı çekerdi? Bu insanlar dünyadan o kadar bihaberler ki bizim yaptığımız yolların sadece turist taşımakta kullanıldığını zannediyorlar."

"BU ŞEHRE HAK ETTİĞİ YATIRIMLARI İNŞALLAH HEP BİRLİKTE KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Bakan Varank, Bursa'nın önemli bir ihracat kenti olduğuna işaret ederek, "İhracatının büyük çoğunluğunu neyle yapıyor? Tırlarla yapıyor. Eskiden nasıldı biliyor musunuz? Buradan çıkan tırlar ikinci köprüde beklerdi. Gece yarısından sonra ancak köprüden geçip o ürünlerini Avrupa'ya götürürlerdi. Saatlerce tır kuyrukları oluşurdu. Öyle bir altyapı Bursa'nın ihracatını karşılayabilir miydi? Karşılayamazdı. Onun için biz ne yapacağımızı biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Nasıl Bursa'da yerelde bu yatırımlara devam edeceksek, sadece ulaşımda değil, kültürde, sanatta her türlü alanda, sanayide, ticarette bu şehre hak ettiği yatırımları hep birlikte kazandırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de her zaman yapmanın, üretmenin derdinde olduklarını anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızla, Togg'un fabrikasının yanına Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının temelini beraberce attık. Türkiye'nin Otomobili Projesi ve batarya fabrikası projesi... Bunların tamamı ülkeye değer katacak, bu şehre değer katacak, katma değer oluşturacak, hep özlediğimiz, ekmeğimizi büyütecek, böylece milletimizin tamamının refahını artıracak projeler. Zaman zaman muhalefetle karşı karşıya geliyoruz. Bize diyorlar ki 'Türkiye'nin otomobili iyi güzel de Türkiye'nin otomobili karın doyuruyor mu?' Bu fabrikalarda çalışan binlerce kardeşimiz, bu fabrikalara hizmet eden tedarikçilerimiz, bunların tamamı evine ekmeği işte böyle yatırımlar sayesinde götürüyor. Bunun gibi yatırımlar sayesinde Türkiye katma değer üretiyor. İnşallah ihracat yapacak. Onun için biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz."

"DEMEK Kİ KENDİ HAVASI KENDİNE YETMİYOR Kİ TOGG'UN HAVASINA İHTİYACI VAR"



Varank, Türkiye'nin otomobili projesinin bir gurur projesi olduğunu belirtti.

Bu konuda da kendilerini eleştirenler olduğunu dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Bizi eleştirenler de yavaş yavaş bir noktaya gelmeye başladılar. İstanbul'un bir belediye başkanı var. Şu anda İstanbul hariç Türkiye'nin her tarafını dolaşıyor. Demiş ki 'Bu Togg'u bana verseler ben bakanlardan 100 kat daha fazla havasını attırırım.' 'Bunun fabrikası nerede?' diye sormaktan, 'Bunu bana verin havasını attırayım' demeye gelmeleri aslında bir ilerleme ama aynı zamanda bir acziyetin de ifadesi. Demek ki kendi havası kendine yetmiyor ki Togg'un havasına ihtiyacı var. Biz öyle Togg'un havasını kendisine kolay attırmayız. Ben buradan, bu kürsüden tekrar bir çağrı yapayım. Eğer Türkiye'nin otomobiline binmek, bir tur atmak istiyorsa ben ona bir tur için bu arabayı veririm ama bir şartla. Yanına Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtacak, önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek, sonra Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. İzmir-İstanbul Otobanı'nı kullanacak, Çanakkale Köprüsü'nden geçecek ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar büyük bir lider olduğunu içselleştirecek. O zaman kendisine bir tur için bu arabayı veririz."

Millete hizmetkar olmak için var olduklarını ifade eden Varank, sadece Bursa'ya değil, Türkiye'ye en güzel hizmetleri kazandırmak için yola devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Adliye Kavşağı'nın Bursa trafiğine nefes aldıracağını anlatarak, "Bursa'da modern anlamda belediyecilik faaliyeti yürütülüyor. Bursalıların gelecek yıllarda yaşanma ihtimali olan ulaşım problemleri Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından derhal çözüme kavuşturuluyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın her geçen gün büyüdüğüne işaret ederek, "Bu noktada kavşak kaçınılmaz bir gerçekti. Kısa sürede tamamlayıp hizmete açtık. Bursa'da yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bakan Varank, program öncesinde bir simitçinin tüm simitlerini satın alarak, açılışa katılanlara ikram etti.

Törene, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.