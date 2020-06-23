Aylık araç kaskosu nedir? Kasko ücretleri ne kadar?

Aylık araç kaskosu nedir? Kasko ücretleri ne kadar?

Kovid-19 salgınıyla birçok insan evlerine kapanmak zorunda kalınca araç sahibi milyonlarca kişi de araçlarını kullanamaz hale geldi. Bud durum kasko sigortası yaptıranları da etkiledi. Araçları kaskolu olanlar ve kaskoları bitenler için aylık kasko uygulamasıyla yeni bir dönem başlamış oldu.



AYLIK KASKO NEDİR?

Araçları, çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma riskleri gibi temel risklere karşı aylık olarak koruyan özel sigorta yöntemine aylık kasko deniliyor. Genel olarak yıllık uygulanan kasko sisteminden farklı olarak, yeni dönemin şartlarına uygun olarak aylık olarak düzenlenme imkânı sunuyor.

Aylık kasko, salgın nedeniyle veya çeşitli nedenlerle araçlarının kasko yenilemesi geldiği halde yenileyemeyenler için getirilmiş bir sigorta uygulamasıdır. Bu sigorta türünde kredi kartınıza limit blokesi konulmuyor. 30 liradan başlayan teminatlarla bütçenize uygun fiyatlarla ve aylık ödemelerle sigortanızı yaptırabiliyorsunuz.

HER AY OTOMATİK YENİLENİYOR

Aylık kaskonuzu iptal ettirmediğiniz veya aksini bildirmediğiniz sürece ve kredi kartınızın onay vermesi halinde her ay otomatik olarak yenileniyor.

Aylık kasko sigortasından mevcut kaskosu olup da yenileme vadesi içinde veya 15 günlük vade boşluğu olan bireysel sigortalılar yararlanabiliyor.

ARAÇ KASKONUZU YIL İÇİNDE İSTEĞE BAĞLI İPTAL EDEBİLİRSİNİZ

Aylık kasko çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma riskleri gibi temel riskleri kapsıyor. İsteğe bağlı olarak ihtiyari mali mesuliyet teminatı ve asistans hizmetlerini kaskoya ekleme imkanınız bulunuyor.

Aylık kaskonun herhangi bir taahhüt ve teminatı bulunmuyor. Yıl içerisinde istediğiniz zaman poliçenizi iptal ettirebilirsiniz. Poliçenizi belli bir süre dondurabilir veya geniş teminatla kasko poliçesine geçiş yapabilirsiniz.