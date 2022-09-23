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23 Eylül 2022 Cuma 23:20:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 23:21:00

Araçlarda 'kış bakımı' uyarısı

Kaynak: İHA

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Kış aylarının yaklaşması ile birlikte araçlara yapılması gereken bazı bakımlar yapılmadığı zaman, ciddi hasarların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Türkiye'de yaklaşık 26 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı, trafikteki yerini korurken araçların bakımları ciddi önem arz ediyor. Yaz aylarında kullanıldığı gibi kışın da çok sık kullanılan araçlara, havaların soğuması ile birlikte uygulanacak bazı işlemler, hem motorun ömrünü uzatıyor hem de zamanla oluşabilecek zararların önüne geçiyor.

"ZARAR GÖREN ARAÇLAR EN DÜŞÜK 10 BİN LİRA MASRAFA YOL AÇABİLİR"

Ordu eski sanayi sitesinde oto teknikeri Levent Bayrak, kışın en dikkat edilmesi gereken hususlardan birinin antifriz kullanımı olduğuna değinerek, "Şuan araçlarda periyodik bakımları, araçların modeline göre ve kullanılan malzemelere göre değişkenlik gösteriyor. Araçların bakımları yapılmadığı zaman ilerlen süreçte yağ eksiltmeleri söz konusu olabiliyor. Özellikle antifriz sistemini korur, kullanılmadığı takdirde motor bloğunda çatlama meydana gelebilir ve motorun iç kısımları paslanır, radyatör patlayabilir. Bu da araçlarda en düşük 10-15 bin liralık masraflara yol açabilir. Bir de havalar soğuduysa ve araçlarda aküler eski ise motor çalışmayacaktır ve özellikle sabahları marş basmayacaktır. Yaz aylarında genleşen silecek lastikleri kışın yapısı bozulacağından camları düzgün silemez, bu da sürücülerin görüş açısını azaltır" dedi.

Halis Gözpınar isimli vatandaş da kış gelmeden aracının bakımını yaptırdığını ifade ederek, "Karadeniz'de biliyorsunuz dağlara kar yağmaya başladı. Biz de kış mevsimi gelmeden önce araçlarımızın bakımını yaptırarak hazırlanıyoruz. Çünkü küçücük bir ihmalden araçlarımızın diğer başka maliyetleri çıkmasın istiyoruz. Yedek parçalar çok pahalı o yüzden bakımları zamanında yaptıralım ki maliyetten kaçınalım diye böyle bir tedbir alıyoruz kendimizce" diye konuştu.

Etiketler : Kış ayları kış bakımı hasar
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