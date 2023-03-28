VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist teslim oldu
Elektrikli araç şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşabileceği öngörülüyor
AB, ticari misilleme mekanizması kuruyor
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü son 10 yılda kayda değer artış gösterdi
Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
28 Mart 2023 Salı 12:15:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 12:15:00

AB, elektrikli araç şarj istasyonlarını artıracak

Kaynak: AA

ABONE OL

Elektrikli arabalar için ana yollarda 2026'ya kadar her 60 kilometrede bir şarj istasyonu kurulacak.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, elektrikli otomobillere daha fazla şarj istasyonu kurulması konusunda uzlaşı sağladı.

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında ulaşım sektörünün karbon ayak izinin azaltılması için alternatif yakıt altyapısı kurulumunun hızlandırılmasına yönelik düzenlemede anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, gelecek yıllarda Avrupa genelinde alternatif yakıtlı araçlar için daha fazla şarj ve dolum istasyonu kurulacak.

Bütün kara ve deniz taşıtlarının alternatif yakıt ikmaline yönelik yeterli altyapıya sahip olması sağlanacak.

Limanlardaki gemilerin ve havalimanlarındaki uçakların motorlarının çalışır durumda tutulmasına gerek kalmaması için çözümler geliştirilecek.

Alternatif yakıt dolum sistemlerinin AB genelinde uyumlu çalışması sağlanacak.

Araba ve kamyonlar için alternatif yakıtlara yönelik altyapının konuşlandırılması konusunda ülkelere zorunlu hedefler getirilecek.

Ana yollarda 2026'ya kadar elektrikli arabalar için 400 kilovatsaat (kWh) çıkışa sahip şarj istasyonlarının her 60 kilometrede bir konuşlandırılması gerekecek. Bu şarj istasyonlarındaki güç çıkışının 2028 yılına kadar 600 kilovatsaate çıkması gerekecek.

Ana yolların yarısında 2028'e kadar her 120 kilometrede bir kamyon ve otobüslere yönelik elektrikli şarj istasyonu yer alacak. Bu istasyonların çıkış gücü 1.400 kilovatsaat ila 2 bin 800 kilovatsaat arasında olacak.

Ayrıca, 2031'e kadar en az her 200 kilometrede bir hidrojen yakıt ikmal istasyonu kurulacak.

Anlaşma, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek.

Etiketler : avrupa birliği elektrikli otomobil elektrikli araç şarj istasyonları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX