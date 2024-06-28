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28 Haziran 2024 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 10:00:00

‘6 ay-6 bin km kuralı' uzadı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Otomotivde ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satılamayacağına dair getirilen düzenleme, bakanlık tarafından 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Otomotivde ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama veya satışı kısıtlayan düzenleme 1 Ocak 2025 tarihine uzatıldı. Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek için ikinci el araçlara yönelik hayata geçirilen "6 ay 6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar 6 ay süreyle yeniden uzatılmasına karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay - 6 bin km düzenlemesine aykırı satışlarının Noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecek.

142 MİLYON TL CEZA

Denetimlerin devam edeceğini açıklayan Bakanlık, 27 Haziran itibariyle 6 ay - 6 bin km düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandığını da duyurdu.

Etiketler : otomotiv 6 bin kilometre otomobil
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