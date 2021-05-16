‘Züleyha' sahneleri zorladı

3 yıldır 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, kimi sahnelerden çok etkilendiğini söyledi. Züleyha'ya baktığında "Hayatta insanın başına her şey gelebilir" diyen Hilal Altınbilek, bazı sahneleri okurken yutkunduğunu, altından nasıl kalkacağını düşündüğünü söyledi.

Oyuncu, özellikle dizideki Yılmaz karakterinin ölüm sahnesinden etkilendiğini belirtti.