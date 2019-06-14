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14 Haziran 2019 16:24 | Cuma

Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 14 Haziran haftanın finali puan durumu nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 14 Haziran haftanın finali puan durumu nasıl? sorularının yanıtları tüm Zuhal Topal izleyicileri tarafından merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların hemen ardından belli olacak. FOX TV'nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelin ve kaynanaların birbirleri ve diğer rakipleriyle yaptığı kıyasıya mücadele yine tüm izleyicilerini ekran başına toplayacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finalinde yaşananlar ve günün birincine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 14 Haziran haftanın finali puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. FOX TV'nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada da bugün final heyecanı yaşanıyor. Sevilen yarışma programında her gün belirlenen kişiler hazırladıkları menüleri ve sofraları beğeniye sunuyorlar. Diğer yarışmacılar tadımlardan sonra puan veriyorlar. Zuhal Topal’da kendi puanını veriyor. Cuma günü ise haftanın birincisi açıklanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada final bölümü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU? 
Zuhal Topal'la Sofrada birincisi henüz açıklanmadı. Zuhal Topal'la Sofrada birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek. 

14 HAZİRAN HAFTANIN FİNALİ PUAN DURUMU NASIL?
13 Haziran Perşembe Zuhal Topal’la Puanları 
Güler            1
Zahide          3
Zeynep         1
Fatma           3
Zuhal Topal   4
TOPLAM     12

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

HÜLYA YILDIRIM VE KAYINVALİDESİ GÜLER HANIM
28 Yaşında ve aslen Moldovalı. 10 yaşında Türkiye'ye geldi. Kayınvalide Güler hanım ise 52 yaşında ve 3 çocuğu var. Yemek sektöründe aşçıık yapan kayınvalide yanında çok kişi çalıştırmış ve oldukça idddialı.  

İREM KARAGÖZ KAYINVALİDESİ ZAHİDE YANIK
33 Yaşındaki gelin Gaziantepli ve 10 yıllık evli. Restorant işletmecisi ve yemek yapmayı çok seviyor. Kayınvalide Zahide hanım ise 39  yıllık evli 4 çocuk annesi.

SEVDA ÖLMEZ KAYINVALİDESİ ZEYNEP ÖLMEZ
37 Yaşıdanki gelin 1 çocuk annesi ve 4 yıldır profesyonel şekilde aşçılık yapıyor.Kayınvalide Zeynep hanım ise Adapazarılı ve 45 yıllık evli.

BURÇİN ÖZDEMİR KAYINVALİDE NADİDE ÖZDEMİR
12 yıllık evli olan gelin 2 çocuk sahibi. Boş zamanlarında ev yapımı olan kurabiyelerini satan gelin oldukça iddialı. Kayınvalide Nadide hanım ise 4 çocuk annesi.

GÖZDE KARAKAYA KAYINVALİDE FATMA KARAKAYA
28 Yaşındaki olan gelin henüz 3 yıllık evli ve ev hanımı.Kayınvalide Fatma hanım ise 3 annesi ve profesyonel bir aşçı. 

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