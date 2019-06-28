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28 Haziran 2019 15:22 | Cuma

Zuhal Topal’la Sofrada yeni sezon ne zaman başlayacak? Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ne zaman?

Zuhal Topal’la Sofrada yeni sezon ne zaman başlayacak? Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ne zaman? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. FOX TV'nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak sezon arası vermişti. Zuhal Topal, yeni sezon fragmanında büyük sürprizler olacağının bilgisini verdi. Zuhal Topal’la Sofra'da hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Zuhal Topal’la Sofra'da yeni sezon ne zaman başlayacak? Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ne zaman? soruları tüm Zuhal Topal’la Sofrada takipçileri tarafından merak ediliyor. FOX TV'nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak sezon arası vermişti. Şimdi izleyiciler Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının yeni bölümlerini heyecanla bekliyorlar. Zuhal Topal yarışmanın yeni sezonunda büyük sürprizler olacağının bilgisini verdi. Zuhal Topal’la Sofra'da hakkında tüm detaylar sizlerle... 

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Zuhal Topal’la Sofra'da yeni sezon ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Zuhal Topal’la Sofra'da yeni sezon tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ SEZONU İÇİN TIKLAYINIZ 

ZUHAL TOPAL KİMDİR?


Zuhal Topal, 23 Eylül 1976tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı.

Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annemdizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

2009 yılında Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı.

2009 – 2011 arasında "Geniş Aile" adlı dizide Zuhal Topal; Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe gibi oyuncularla beraber oynadı.

Esra Erol'un programını devralarak 24 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Star TV'de yayınlanan "Zuhal Topal'la İzdivaç" adlı evlilik programı sunuculuğunu yaptı.

2011 – 2013 yılları arasında TRT'de yayınlanan "Avrupa Avrupa" adlı dizide (Nermin Beceren) rolünü canlandırdı. Dizide diğer rolleri ise Tarık Ünlüoğlu, İpek Tuzcuoğlu, Ebru Cündübeyoğlu,Şehsuvar Aktaş, Tarık Papuççuoğlu, Kadir Çöpdemir gibi oyuncular paylaşmıştır.

2012 yılında TRT 1'de Hayata Dair adlı programı sundu. 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan "Kazanmak İçin Bir Dakika" adlı yarışma programını sundu.

2014 yılında Kanal D'de hafta içi her gün saat 13.30'da ekrana gelen "Cümbür Cemaat" adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

Zuhal Topal, 27 Ağustos 2008 tarihinde şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi. Lina (d.1 Kasım 2013) adında bir kızı vardır.

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