Zübeyde Hanım'ın hayatı film oluyor

Zübeyde Hanım'ın hayatı film oluyor

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Yapımcılığını 'Müslüm' filminin ortaklarından ICNN Medya'nın üstlendiği yapımın çekimleri Bergama'da başladı. Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışılan projede Zübeyde Hanım'ı Aslıhan Güner, Atatürk'ü ise Alican Yücesoy canlandıracak. Zübeyde Hanım'ın vasiyetini devam ettirme isteğiyle, gişe gelirlerinin bir bölümü Darüşşafaka'ya bağışlanacak olan film, 29 Ekim'de vizyona girecek.