Zoraki Misafir'den zoraki çıkış...

Yaptığı açıklamada bir oyuncu tarafından işine son verildiğini ima eden Nurseli İdiz, "Okuma ve kostüm provası yapıldı. Set programı geldi. 2 saat sonra bir telefon geldi ve ‘Biz filmi dijital bir platforma sattık ve oyuncu değişikliğine gidiyoruz’ denildi. Benimle çalışmaktan çok korkan biri var ki istemedi ve ‘Ya ben, ya o’ dedi. Bir oyuncu bu işe taş koydu. Bunun duyumunu aldım" dedi.