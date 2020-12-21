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21 Aralık 2020 Pazartesi 05:33:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 14:38:00

Zoraki Misafir'den zoraki çıkış... Nursel İdiz'i Uğur Yücel'in kadroda istemediği iddia edildi

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Uğur Yücel ile birlikte rol aldığı ‘Zoraki Misafir' dizisinden son anda çıkarılan Nursel İdiz'i, Uğur Yücel'in kadroda istemediği iddia edildi.

Yaptığı açıklamada bir oyuncu tarafından işine son verildiğini ima eden Nurseli İdiz, "Okuma ve kostüm provası yapıldı. Set programı geldi. 2 saat sonra bir telefon geldi ve ‘Biz filmi dijital bir platforma sattık ve oyuncu değişikliğine gidiyoruz’ denildi. Benimle çalışmaktan çok korkan biri var ki istemedi ve ‘Ya ben, ya o’ dedi. Bir oyuncu bu işe taş koydu. Bunun duyumunu aldım" dedi.

Etiketler : Nursel İdiz Uğur Yücel Zoraki Misafir dizi magazin
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